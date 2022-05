Ernesto Tenembaum cruzó a Sergio Berni y Axel Kicillof por el joven baleado por la Policía en Moreno: “Debería renunciar”

Ernesto Tenembaum criticó este martes en términos muy duros al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, luego de que este último justificara el accionar policial que terminó con un joven rugbier de 19 años herido de tres balazos tras una persecución en Moreno durante las primeras horas del domingo pasado.

“El ministro de Seguridad debería renunciar por interferir en la Justicia”, sostuvo el periodista y apuntó directamente contra el mandatario bonaerense: “¿Por qué Kicillof no abre la boca?”, sostuvo, visiblemente indignado, durante la apertura de su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por Radio Con Vos.

Tenembaum: "Berni debería renunciar, ¿por qué Kicillof no abre la boca?"

“Me parece que la Policía actuó muy bien”, había dicho Berni después de que se conocieran algunas imágenes de la persecución y tiroteo que miembros de la fuerza bonaerense llevaron adelante en la ruta 7 contra Tomás Kruger, quien permanece internado con tres heridas de bala. “En la oscuridad de la noche pudo haber hecho un movimiento en el cual los dos policías pensaron que estaba en peligro su vida”, justificó el funcionario.

Un joven rugbier fue baleado por la Policía frente al country donde vive en Moreno

“Los policías me dijeron que había pasado un semáforo en rojo y que iba pasando autos en zig-zag”, indicó Carlos, el papá del joven, quien dijo sentirse “indignado” por lo que le hicieron a Tomás. “Es una locura. No se puede creer que un patrullero lo fuera corriendo sin las luces. Hay tiros en la puerta y en el vidrio”, relató.

La durísima crítica de Tenembaum a Berni y Kicillof

“Este es el tercer caso en tres episodios muy visibles que Berni defiende a la Policía, imagínense lo que debe ser cuando no se ve”, comentó Tenembaum y recordó el episodio que terminó con Chano Charpentier baleado por un policía y la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. “En los tres casos Berni dijo que la Policía actuó bien antes de que se expidiera la Justicia”, dijo y sostuvo que, desde que el Frente de Todos llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019, la persecución a los “barras bravas, que son narcos, se desarmó”.

“No es novedad que a Berni los Derechos Humanos le importan un pito desde que es pibe pero, ¿qué pasa con los dirigentes kirchneristas que no dicen nada? Imagínense si esto sucediera con alguien de la Policía de la Ciudad persiguiendo una camioneta y baleándola. El problema es por qué Berni está ahí y por qué Kicillof en cada uno de estos casos no abre la boca”, recriminó el periodista.

Y agregó: “Y por qué de Cristina Fernández de Kirchner para abajo, inclusive Alberto Fernández, no tienen el coraje, los principios o la convicción de decir que con los derechos humanos no se jode, se suponía que era un tema innegociable. ¿Con qué derecho vos vas a pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado si avalás estas cosas de manera categórica?”.

El ministro de Seguridad Sergio Berni y el gobernador bonaerense Axel Kicillof

“Lo vi a Kicillof defendiendo a Mayra Mendoza y decía: ¿de Berni qué vas a decir? ¿Dónde está Kicillof que fue un militante universitario de izquierda? Los gobiernos tienen dilemas, pero acá no hay dilema. La pregunta es si no estamos retrocediendo. Del lado del PRO o Juntos por el Cambio (los derechos humanos) no eran parte de su agenda, pero en el Frente de Todos se supone que sí. ¿Dónde están? ¿Qué tienen para decir?”, preguntó Tenembaum.

“Es un retroceso muy fuerte y es una complicidad muy fuerte con la maldita policía. Hay una familia sufriendo y un pibe herido en un hospital que no se entiende por qué, y hay un ministro de Seguridad que tendría que renunciar después de haber dicho eso porque está interfiriendo directamente en la Justicia para proteger a los policías que balearon”, finalizó.