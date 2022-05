Revés judicial para el policía que le disparó a Chano Charpentier

La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del policía bonaerense Facundo Amendolara y seguirá vinculado al proceso en el que se investigan las circunstancias en las que fue baleado el músico Santiago Moreno Charpentier, conocido como Chano.

El violento episodio ocurrió hace diez meses en medio de un eventual brote psicótico del cantante en su casa de Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. El uniformado fue imputado por lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, delito que tiene prevista una de pena de entre 3 y 15 años de prisión.

Su defensa había solicitado, pero, anteayer, el juez de Garantías Julio Grassi rechazó la solicitud presentada por el policía.

El policía Facundo Amendolara y su abogado Fernando Soto en la sede fiscal de Zárate-Campana

“La resolución del magistrado es contradictoria y absurda, porque no lo llamaron a indagatoria debido a que no había méritos suficiente para convocarlo como sospechoso por el delito de lesiones gravísimas. Pero, en esta etapa del proceso, como no había suficientes elementos para el llamado a indagatoria, le rechazaron el sobreseimiento porque no fue llamado a indagatoria. Solo el fiscal decide el llamado a indagatoria. Entonces, le pediré al fiscal que convoque a Amendolara para una indagatoria y resuelva el sobreseimiento, debido a que sigue acusado de un delito gravísimo, cuando, en realidad cumplió con su deber y actuó en legítima defensa”, explicó la defensa de policía imputado.

Amenaza y disparo

A partir de la reconstrucción del hecho se estableció que Amendolara y dos compañeros llegaron al country donde vivía Chano, el 25 de julio pasado, minutos después de las 23. Concurrieron al lugar en respuesta a una llamada del personal de seguridad del barrio Parque La Verdad, de Capilla del Señor, donde vivía el músico. En el lugar estaban la madre y un médico que querían convencer a Chano de que se internara.

Según Amendolara, le gritó a Chano que tirara el cuchillo, que tenía una hoja de 30 centímetros. Pero, el músico se acercó en forma amenazante, por lo que disparó cuando estuvo a un metro y medio de distancia. Chano estuvo internado un mes y logró recuperarse de las heridas. Pero, en los últimos días fue internado nuevamente por la patología psiquiátrica.

El cuchillo con el que Chano amenazó a los efectivos Policía de Buenos Aires

Chano Moreno Charpentier continúa internado bajo tratamiento psquiátrico en la clínica Avril mientras se recupera de una recaída en su estado de salud mental. En estas delicadas horas para su familia, la madre del artista, Marina Charpentier, ha tomado una difícil decisión al solicitar la judicialización de la internación del cantante.

Según pudo saber LA NACION, el músico intentó escapar del centro de atención a pacientes con problemas psiquiátricos