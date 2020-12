Gabriela Fillón fue la primera argentina en recibir oficialmente la vacuna del Covid Crédito: Gabriela Fillón IG

15 de diciembre de 2020 • 12:49

Gabriela Fillón se convirtió en la primera mujer argentina en aplicarse oficialmente la vacuna contra el coronavirus. Médica pediatra de Rafaela, provincia de Santa Fe, vive en Inglaterra y contó qué sintió al darse la vacuna desarrollada por Pfizer mientras trabajaba en un hospital distrital en el suroeste de Londres.

"El viernes por la tarde estaba de guardia, quedaban algunas vacunas después de vacunar a los mayores, y a las 19.10 me aplicaron la primera dosis; fue un momento increíble, no lo podía creer, nunca imaginé que a menos de un año los científicos iban a lograr una vacuna, es un momento histórico y estoy feliz", contó la pediatra que se hizo sus primeras armas en la medicina de la mano de la ONG Médicos Sin Fronteras.

El Reino Unido comenzó a aplicar la vacuna estadounidense la semana pasada, convirtiéndose en el primer país de Occidente que inició un programa de vacunación masiva contra el Covid-19. Dentro de ese plan, y después de aplicarla a los mayores de 80 años, los primeros en recibirla fueron los médicos que trabajan en Inglaterra.

"Me dolió un poquito el brazo a las 48 horas, como una pequeña inflamación típica de cualquier vacuna, y luego nada, ni fiebre ni dolor de cabeza o de cuerpo. Y a mis colegas les pasó lo mismo. Todos geniales y esperando la segunda dosis dentro de tres semanas", señaló en diálogo con la Inmensa minoría, el programa que conduce Reylando Sietecase por radio Con vos.

Cuando le preguntaron si se aplicaría la vacuna rusa, ya que sería la primera en llegar a la Argentina, Fillon no lo dudó: "Me pondría cualquier vacuna que esté aprobada, hay mucha gente seria detrás de todo esto, por eso confío. Lo mismo pasa cuando llevás a tus hijos a vacunar, confiás que estás recibiendo una vacuna aprobada. Mientras esté aprobada me pondría cualquier vacuna".

"Ojalá que la vacuna llegue para todos y termine de una vez con esta pandemia", finalizó.