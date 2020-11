Hector Larrea, en Radio Nacional Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio / La Nación

Pasadas las dos de la tarde, Héctor Larrea pronunció emotivas palabras para anunciar su retiro, luego de hablarlo en las últimas horas con su médico personal, su familia y contarle a su amigo Martín Giménez, periodista y responsable artístico de Radio Nacional, para que en 2021 ya no contara con él en la programación de la emisora pública.

El locutor, figura histórico de la radiofonía argentina, realizó el anuncio sorpresivamente en su programa El carromato de la farsa tanto para los oyentes como para sus compañeros, asegurando que a fin de año dejará su clásico lugar en el medio luego de décadas en el aire. "Yo quiero tener una breve conversación con ustedes y con los oyentes (...) Mucha gente va a decir: 'Este tipo se cree importante y va a decir lo que va a decir'. Bueno, quiero decirles que ayer después de un encuentro interesante con mis médicos, mi psicólogo, mis familiares más cercanos y mis amigos resolví ponerle fin a esta carrera de más 60 años el 31 de diciembre".

Y agregó: "Le comuniqué oficialmente al gerente artístico de la emisora, al querido y entrañable amigo Martín Giménez, que ya no cuentan conmigo a partir del 1° de enero del año que viene".

Con 82 años recién cumplidos -nació el 30 de octubre de 1938-, Larrea dará un paso al costado en su larga carrera y buscará empezar una vida "más tranquila", según sus palabras.

Con una trayectoria impecable que también incluyó la televisión, Larrea actualmente va seis veces por semana a Radio Nacional, en donde tiene su programa de lunes a viernes, de 14 a 15, y también los domingos de 9 a 10, donde conduce otro ciclo, Gardel por Larrea, junto al periodista Norberto Chab.

Maestro de otras figuras de la radio que lo tienen como uno de sus referentes indiscutidos, algunos de sus programas radiales son inolvidables como Rapidísimo en Rivadavia AM 630, que estuvo décadas en el aire, y se convirtió en parte esencial de la radiofonía argentina.

Su salud, fundamental en la decisión

"La semana pasada tuve un ataque de hipertensión y me dejó mal una parte de la cara. Por suerte no fue un ACV", le contó Larrea a LA NACION. "Igual yo ya lo venía pensado de antes de este episodio", explicó luego, dejando en claro que se trata de una decisión que venía madurando en el último tiempo.

"Igual de salud estoy bien, pero me quiero ir antes que me pase algo. Y estoy tranquilo de poder haberlo dicho al aire, no me lo podía guardar y a la vez se lo quería avisar a la audiencia, al oyente", aseguró luego el legendario conductor.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

