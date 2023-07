El menú de los Martín Fierro 2023: qué comerán los invitados a la gran fiesta de la televisión

escuchar

Los Martín Fierro que todos los años entrega la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) son, por tradición, los premios más destacados de la industria del entretenimiento local. Y así como el próximo domingo el salón principal del Hotel Hilton, en el barrio porteño de Puerto Madero, se vestirá de gala para la ocasión, la organización decidió agasajar a los 550 invitados con un menú excéntrico de cinco pasos.

Este año, la fecha elegida para la gran fiesta de la televisión abierta fue el 9 de julio y la organización y televisación quedó a cargo de Telefe. La transmisión comenzará con la alfombra roja a las 19 y la ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo a partir de las 21. El conductor será Santiago del Moro —quien además está nominado en la categoría conducción masculina por sus trabajos en Gran Hermano y MasterChef Celebrity— y habrá varios shows y homenajes a lo largo de la noche.

Un menú a la altura

Además de encontrarse con viejos conocidos, charlar con colegas y, muchos de ellos, alzarse con alguna estatuilla, los famosos que participarán de los Martín Fierro disfrutarán de una experiencia gastronómica planeada especialmente para la ocasión por el chef ejecutivo del Hotel Hilton, Emiliano Sabino.

La noche arrancará con un snack al que el chef tituló “El bosque”: se trata de un crocante de algarroba y queso de cabra, hongos confitados, trufa negra, remolacha lio, hierbas y flores de verano. Luego, se servirá una entrada en la que brillará una burratina artesanal que estará acompañada de un cremoso de pesto, tartar de tomate y frutas con AOVE -un jugo oleoso de aceitunas recién cosechadas similar al aceite de oliva extra virgen- infusionado.

Como plato principal, se servirá ternera braseada, compacto de humita, texturas de maíz, cremoso de zanahoria-chocolate blanco y cebollín caramelizado. El postre también resalta por sus sabores contrastantes y la calidad de sus ingredientes: cremoso de queso y chocolate blanco, compota de mango y crema montada de maracuyá, teja de choco con frambuesas y pistachos. Por último, el petit four será una caja con distintas delicias para acompañar el café.

Los grandes ausentes

Darío Barassi, uno de los "olvidados" de los Martín Fierro 2023 Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Las ternas tuvieron algunas llamativas ausencias este año. Según publicó LA NACIÓN, el año pasado Darío Barassi vivió un trago amargo porque no se llevó el premio revelación por su rol como conductor al frente de 100 argentinos dicen. Y este año se descontaba su presencia en la categoría de “mejor conductor”, ya que se convirtió en una figura fuerte de la pantalla chica y particularmente de eltrece. Pero, para sorpresa de todos, su nombre no aparece entre los cinco nominados: Santiago del Moro, Guido Kaczka, Ángel de Brito, Coco Sily y Marley.

Por otro lado, el programa de Barassi el año pasado competía en la terna “mejor programa de entretenimiento (conocimiento)”, pero este año APTRA lo sumó en la categoría “programa de entretenimiento (juegos)”.

En el caso de Marcelo Tinelli, se sabe que 2022 no fue un buen año para él y Aptra no solo no consideró que merecía estar en la categoría mejor conductor, sino que tampoco nominó a su programa Canta conmigo ahora en la terma producción integral, pese al gran despliegue que significó este formato para su productora.

Marcelo Tinelli en el debut de Canta Conmigo Ahora

La lista completa con todos los nominados a los Martín Fierro

Ficción

Dos 20 (TV Pública)

(TV Pública) El hincha (elnueve)

(elnueve) El primero de nosotros (Telefe)

(Telefe) La 1-5/18 (eltrece)

Periodístico

Animales sueltos (América)

(América) Opinión pública (elnueve)

(elnueve) Periodismo para todos (eltrece)

Humorístico-de actualidad

Bendita (elnueve)

(elnueve) No es tan tarde (Telefe)

(Telefe) La puta ama (América)

Deportivo

Somos mundiales (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Selección argentina, la serie (elnueve)

(elnueve) Pasión por el fútbol (eltrece)

Noticiero diurno

América noticias (América)

(América) El noticiero de la gente (Telefe)

(Telefe) Telenueve al mediodía (elnueve)

Noticiero nocturno

América noticias (América)

(América) En síntesis (eltrece)

(eltrece) Telefe noticias (Telefe)

Interés General

Almorzando con Juana (eltrece)

(eltrece) Gran Hermano, el debate (Telefe)

(Telefe) PH, podemos hablar (telefe)

Musical

Festival País (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Unísono (Televisión Pública)

(Televisión Pública) La peña de morfi (Telefe)

(Telefe) Pasión de sábado (América)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

(Telefe) A la tarde (América)

(América) Cortá por Lozano (Telefe)

Cultural educativo

Archivo general de la emoción (Televisión Pública)

(Televisión Pública) La liga de la ciencia (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Noche de mente (Televisión Pública)

Entretenimientos - juegos

100 argentinos dicen (eltrece)

(eltrece) Bienvenidos a bordo (eltrece)

(eltrece) Trato hecho (Telefe)

Entretenimientos-conocimiento

La hora exacta (elnueve)

(elnueve) Los 8 escalones del millón (etrece)

(etrece) Pasapalabra (Telefe)

Big show

Canta conmigo ahora (eltrece)

(eltrece) La voz argentina (Telefe)

(Telefe) ¿Quién es la máscara? (Telefe)

Reality

El hotel de los famosos (eltrece)

(eltrece) Gran Hermano (Telefe)

(Telefe) MasterChef Celebrity (Telefe)

Gastronomía

Cocineras y cocineros argentinos (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Ariel en su salsa (Telefe)

(Telefe) Qué mañana (elnueve)

Viajes

País federal (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Un pequeño gran viaje (Telefe)

(Telefe) Resto del mundo (eltrece)

Juvenil

Altavoz (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Futuralia (Televisión Pública)

(Televisión Pública) Instalate (América)

Labor en conducción femenina

Pampita Ardohain (El hotel de los famosos, eltrece)

eltrece) Georgina Barabarossa (A la Barabarossa, Telefe)

Telefe) Mirtha Legrand ( La noche de Mirtha, eltrece)

eltrece) Verónica Lozano (Cortá por Lozano, Telefe)

Labor conducción masculina

Coco Sily (Noche de mente, Televisión Pública)

Televisión Pública) Ángel de Brito ( LAM , América)

, América) Santiago del Moro ( Gran hermano y MasterChef Celebrity, Telefe)

y Telefe) Marley (Por el mundo y La voz argentina, Telefe)

Labor periodística femenina

Angela Lerena (Rumbo a Qatar, Televisión Pública)

Televisión Pública) Liliana Caruso ( América Noticias, América)

América) Dominique Metzger (Telenoche, eltrece)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe noticias, Telefe)

Telefe) Rolando Graña (América noticias, América)

América) Jorge Lanata (Periodismo para todos, eltrece)

eltrece) Mauro Szeta (El noticiero de la gente, Telefe)

Cronista-Movilero

Carolina Amoroso (Telenoche, eltrece)

eltrece) Guillermo Panizza ( Telefe noticias, Telefe)

Telefe) Gustavo Tubio (Arriba argentinos, eltrece)

Actor protagonista de ficción

Luis Machín (El hincha, elnueve)

elnueve) Luciano Castro (El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Damián de Santo ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Benjamín Vicuña (El primero de nosotros, Telefe)

Actriz protagonista de ficción

Selva Alemán (Activamente, Dos 20, Televisión Pública)

Televisión Pública) Jorgelina Aruzzi (El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Mercedes Funes ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Paola Krum (El primero de nosotros, Telefe)

Actor de reparto

Daniel Valenzuela ( El hincha, elnueve)

elnueve) Daniel Fanegro ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Sebastián Presta (El primero de nosotros, Telefe)

Actriz de reparto

Nancy Duplaá (Supernova, elnueve)

elnueve) Carlona Reyna ( El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Violeta Urtizberea (La 1-5/18, eltrece)

Revelación

Federico Bal (Resto del mundo, eltrece)

eltrece) Rocío Gómez Wlosko (El primero de nosotros, Telefe)

Telefe) Wanda Nara (¿Quién es la máscara?, Telefe)

Labor humorística

Dan Breitman ( La puta ama, América)

América) Campi ( Flor de equipo, Telefe)

Telefe) Pichu (Recreo, América)

Autor-Guionista

Ignacio Apolo y Federico Marrale (Dos 20, Televisión Pública)

Televisión Pública) Nicolás Allegro, Daniel Aramayo y Sabrina Blanco (El hincha, elnueve)

elnueve) Ernesto Korovsky y Romina Moretto (El primero de nosotros, Telefe)

Dirección de ficción

Alejandro Ciancio (El hincha, elnueve)

elnueve) Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco (La 1-5/18, eltrece)

eltrece) Pablo Vázquez y Pablo Ambrosino (El primero de nosotros, Telefe)

Dirección de no ficción

Lucas Areco (LAM, América)

América) Claudio Cuscuela (MasterChef Celebrity, Telefe)

Telefe) Eugenio Gorkin (Gran hermano, Telefe)

Producción integral

Gran hermano (Telefe)

(Telefe) La voz argentina (Telefe)

(Telefe) ¿Quién es la máscara? (Telefe)

