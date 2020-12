Luis Majul se muda a Radio Rivadavia

Luis Majul conducirá la primera mañana de Rivadavia desde febrero Fuente: LA NACION

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 13:59

Lo que se comentaba en las últimas semanas, se confirmó: luego de dos años en CNN Radio, donde hizo La tarde de CNN, de 16 a 18 (en 2019, ciclo hoy a cargo de Juan Pablo Varsky) y este 2020, La mañana de CNN, de 10 a 12, Luis Majul dejó la radio que tiene la cadena de noticias internacional en la frecuencia 950 AM.

"Antes de terminar este programa, quiero agradecer a las autoridades de CNN Radio por varias razones, y a vos, por una sola razón, que es la más importante: el milagro de estar siempre ahí, a pesar de todo", comenzó diciendo a las 11.55 el también periodista de LA NACION y LN+.

"Entre los varios motivos que tengo para agradecer a los responsables de esta emisora, están el de haber pensado en mí para conducir programas en el prime time durante tres temporadas y el de haber defendido mi derecho a expresarme, en medio de los ataques brutales de parte de este gobierno", afirmó al aire.

"También agradezco la generosidad de haber comprendido que nos vamos para asumir otro desafío, en una radio colega. Nos vamos para formar parte de un gran equipo con muchas ganas de competir en todas las franjas horarias", finalizó Majul.

Según pudo saber LA NACION, la agenda laboral 2021 de Majul en materia radial ya está cerrada. El conductor de La cornisa, debutará el lunes 1 de febrero en Radio Rivadavia AM 630, donde conducirá Esta mañana, de 6 a 9. En los próximos días se definirá el equipo que lo acompañe. Con esta incorporación, el periodista vuelve a trabajar en una emisora de Alpha Media, donde condujo en 2018 Libre, en el aire de la otra AM del grupo, La 990 AM. Además, al sumarse a Rivadavia, Majul compartirá cartel con Fernando Carnota, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Nelson Castro, Oscar González Oro y Rolando Hanglin, entre otros.

Cabe destacar que en las próximas horas puede definirse otra incorporación a la 630, para el horario de la tarde (15 a 17). Suena insistentemente el nombre de Jonatan Viale, que la semana pasada dejó La Red 910 (dese febrero, su espacio de 15 a 18 será ocupado por Fabián Doman, que deja la franja de 6 a 9 en manos de Paulo Vilouta).

Con respeto a CNN Radio, durante enero, Gustavo Noriega conducirá el segmento que dejó Majul, de 10 a 12, a la espera de que se concrete la posibilidad de que María Laura Santillán (quien este año encabezó El tema del día en esa emisora) conduzca La mañana de CNN desde febrero.

