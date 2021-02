Luis Novaresio durísimo contra Alberto Fernández: “Es una pena que haya dinamitado la confianza”

Luis Novaresio dijo que si la Argentina tuviera un sistema parlamentario de gobierno “el presidente Alberto Fernández ya habría caído”, tras el escándalo del vacunatorio VIP montado en el Ministerio de Salud de la Nación que catapultó la salida del ministro Ginés González García. Además, criticó en duros términos a la nueva titular de la cartera, Carla Vizzotti: “Ella no puede salir indemne”.

“Si la Argentina tuviera un sistema parlamentario de gobierno como en España o Italia, hoy el gobierno de Alberto Fernández se hubiera caído”, consideró Novaresio en radio La Red durante una charla en vivo con Antonio Laje (A24), y agregó: “Así es el ejercicio de poder en la Argentina, es el poder sin límite: ‘yo le doy la vacuna a quien quiero porque soy del poder’”.

“Hacerme creer que solo Ginés González García sabía esto, y no Carla Vizzotti… No hay dudas de que ella se encargaba del plan de vacunación”, dijo Novaresio. Y Laje completó: “Que nos quieran hacer creer que la secretaria de un ministro fue la encargada de todo y nadie más es tomarnos de idiotas. Es demasiado”.

Para Luis Novaresio "la responsabilidad institucional te lleva a concluir que el presidente sabía" sobre la existencia de un vacunatorio VIP AFV/Patricio pidal

“Lo que me parece más grave son los tuits del Presidente; yo no sé si sabía o no, pero lo que sí queda claro es que para el Presidente no fue grave esto, está sorprendido y ataca a los medios porque están haciendo un escarnio público de los responsables. Me parece que eso es lo más grave de todo, ni siquiera saben qué está bien y qué está mal”, agregó Laje.

“Me parece una pena que Alberto Fernández haya dinamitado la confianza en su gobierno. ¿Carla Vizzotti no lo sabía? ¿Cecilia Nicolini no se enteró que había 3 mil vacunas en una heladerita? A mí me cae muy bien Vizzotti, pero no puede salir indemne el jefe de plan de vacunación, se le escaparon 3 mil vacunas”. E insistió: “Me cae bien Vizzotti pero no es un acto de fé, ella no puede salir indemne”.

“La responsabilidad institucional te lleva a concluir que el Presidente lo sabía, y si no lo sabía, tenés un problema de gestión”, finalizó.

