Marcelo Longobardi, duro contra los comentarios de Carlos Bianco y Santiago Cafiero sobre la oposición: “Son imbecilidades”

Marcelo Longobardi criticó al jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, por sus declaraciones sobre el “odio”, y las vinculó con los polémicos comentarios que realizó su par bonaerense, Carlos Bianco, quien acusó a la oposición de “odiar al país” y que “ni siquiera el nazismo se animó a hacerlo”.

“La Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar”, había dicho Cafiero en un acto del Consejo Multisectorial de la Juventud y sus declaraciones despertaron controversia. En ese sentido, Longobardi dijo que le parecía un comentario “tonto” pero que “no era original”, porque Cristina Ferández de Kirchner ya había formulado declaraciones de este tipo años atrás, cuando fue presidenta.

“Este comentario no es nada original y ya lo había hecho en su momento la señora de Kirchner, cuando dijo que ella creía que ‘este odio era contra nosotros, pero no, es contra la Argentina, no quieren a la Argentina’. Ella conecta el hecho de que hay gente que no comparte puntos de vista con el kirchnerismo con el odio al país. Es decir que el país y el kirchnerismo son la misma cosa. Toda persona que no sea kirchnerista no es argentina, esa sería la idea sofisticada detrás de ese razonamiento”, ironizó Longobardi.

También insistió con las “barbaridades” que han formulado los funcionarios del oficialismo los últimos días, como las de Carlos Bianco, jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Él ya ha dicho unas cuantas barbaridades en los últimos tiempos, pero la de ayer fue mundial, dijo en relación con la oposición que ‘ni siquiera el nazismo se animó a tanto’”.

Luego de pasar el audio con las declaraciones de Bianco, el conductor dijo que se trata de “ideas peligrosas” y “antidemocráticas” que ya fueron ensayadas en Venezuela.

“Da la impresión de que la política se está organizando alrededor de ideas muy primitivas, ya lo dijo Cafiero, lo dijo Cristina y ahora lo dice Bianco, la idea de que el país se organiza entre gente que lo quiere y que lo odia. Son ideas primitivas y además peligrosas, porque el odio como organizador de la vida pública de un país implica una fractura”, consideró.

“La idea del odio fue consagrada en Venezuela por la ley constitucional ‘contra el odio y por la tolerancia pacífica’; es paradójico que haya consagrado una ley sobre convivencia pacífica, porque la verdad es que en Venezuela hay cualquier cosa menos convivencia pacífica, están todos presos”.

“Además de este concepto tan primitivo de jóvenes políticos que se supone son sofisticados y que recurren a imbecilidades de esta magnitud, el señor Bianco no tiene mucha noción de lo que ha hecho el nazismo, y tal vez el INADI debiera ofrecerle un curso para que no vuelva a quedar como un hombre que está nadando en la ignorancia”, caracterizó.

“Es una cuestión primitiva, muy básica e ignorante que es muy peligrosa”, insistió el periodista y finalizó: “Confundir a la oposición con el odio a la Argentina es muy antidemocrático”.

