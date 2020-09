"En la Argentina la gente no ahorra, y el pequeño grupo de gente que puede ahorrar, si es que aún puede hacerlo, no ahorra en una moneda que pierde la mitad del valor en un año", dijo Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi criticó al presidente Alberto Fernández por decir que "los medios maltratan a la democracia" y cuestionó en términos muy duros que el gobierno nacional haya "conminado a los argentinos a ahorrar en pesos".

"El gobierno toma medidas que no funcionan y la reacción al fracaso no es el cambio de las medidas sino la radicalización del discurso, es un clásico que pasa en todo el mundo y también acá. El presidente ha caído en esta trampa de acusar a los medios de maltratar a la democracia", sostuvo el conductor de Cada mañana (Mitre).

"Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros, por otros motivos, y muchas veces esos medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales", dijo el presidente durante un acto en la provincia de Entre Ríos, y agregó: "No tengo ganas de perder tiempo en pelearme con los medios, los periodistas o los locos que piensan que la Argentina, después de todo lo que vivió, puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia".

El editorial de Marcelo Longobardi

"Si el presidente preferirá que esté todo el mundo en silencio, no lo puedo saber. Cuando él criticaba de manera furibunda a la señora de Kirchner, ¿eso qué era, maltratar a la democracia? El presidente ha entrado en esto de medir con diferentes varas los mismos comportamientos. ¿No se puede hablar? ¿Hay que callarse la boca?

En este sentido, Longobardi se refirió a las nuevas restricciones para la compra de dólares. "El presidente ha conminado a los argentinos a ahorrar en pesos. Y que hay que acostumbrarse. ¿Vale la pena comentar esto? ¿Hay que explicarle al presidente que en un país que tiene un 50 % de inflación no se puede ahorrar en pesos? En la Argentina la gente no ahorra, y el pequeño grupo de gente que puede ahorrar, si es que aún puede hacerlo, no ahorra en una moneda que pierde la mitad del valor en un año", dijo y remarcó: "La gente no es tonta. El presidente debería dirigirse a los argentinos respetando su inteligencia. La gente hace lo que hacía Florencia Kirchner, ahorrar en dólares. O lo que hacía Néstor Kirchner, con volúmenes menores. Es una falta de respeto a la inteligencia de los ahorristas, si es que queda alguno en pie".

Luego, se refirió a las declaraciones del jefe de gabinete del ministros, Santiago Cafiero, quien dijo que "hay una pulsión por ahorrar en dólares".

"No solamente el presidente pretende que los argentinos ahorremos en pesos sino que Cafiero trata a los ahorristas de locos; una persona que actúa por pulsión es alguien que actúa irracionalmente, un tipo desatado. Habría que explicarle también al joven Cafiero que un país con la inflación que tiene la Argentina, esto va a pasar ahora y siempre, no es nuevo", finalizó.

