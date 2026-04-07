Rating. Cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Luego de la salida de Franco Poggio, que pasó sin pena ni gloria por el reality, el sorpresivo ingreso de Tamara Paganini sacudió la casa de Gran Hermano. Y es que si bien hay dos grupos enfrentados, la presencia de la India, participante de la primera edición, no pasó desapercibida. Por otro lado, la polémica volvió con un nuevo DAR (derecho a réplica). Experimentado primero en Italia, el derecho a réplica le permite a una persona ajena al reality presentarse frente a frente con cualquiera de los participantes con el que esté relacionado para poder dar su versión de algo que hayan dicho dentro del programa. Esta vez, Manuel Íbero se enfrentó a su expareja, Zoe Bogach. “Vos podrás estar vendiendo el personaje del caballero, pero nene, no sos tan inteligente; poco a poco se te está cayendo la careta”, le recriminó. Luego llegó el turno de que Martín Rodríguez, líder de la semana, hiciera uso de su beneficio: fulminó a Andrea del Boca y a la Maciel y le dio inmunidad a Brian Sarmiento.

En la guerra de grupos, Cinzia Francischiello tuvo la posibilidad de atender el teléfono dorado y le otorgó una cena romántica al futbolista y a la estrella de telenovelas, como parte de una estrategia de su equipo para desestabilizarla pero el tiro les salió por la culata. Del Boca, experta en los medios como nadie dentro de la casa, logró quebrar a Sarmiento y lo dejó al borde del llanto. Lo que comenzó como una velada apacible y guiños a la ficción, derivó en una de las peleas más tensas del certamen.

La placa de nominados original estuvo conformada por Andrea, Jessica “La Maciel”, Yanina Zilli, Cinzia, Yisela “Yipio” Pintos, Eduardo Carrera, Lola Tomaszewski y Manuel Ibero. Un tenso momento se vivió en la cena cuando la exvedette le recriminó en la cara a la estrella de las telenovelas su accionar con Sarmiento y, supuestamente, haber mencionado a Diego Maradona de manera peyorativa. Luego de este cruce, el público decidió, con sus votos, salvar a la actriz, a Edu y Manu.

Así las cosas, la gala de eliminación arrancó con un piso de 13 puntos que le dejó el especial de Pasapalabra con los integrantes de La peña de morfi. Antes del debut del próximo domingo, Carina Zampini, Santiago Giorgini y Nazareno Mottola se enfrentaron a Diego Leuco, Pichu Straneo y el Turco Husain en un divertido y competitivo juego. Por su parte, Es mi sueño llegó a los 7.5 y se ubicó segundo en la franja. En el talent show de eltrece se lució Trinidad Mackinlay que con la canción “Always remember us this way”, de Lady Gaga, conquistó a los cuatro jurados, entre ellos Carlos Baute, y logró el verde perfecto.

En el comienzo de la gala Santiago del Moro contó que Andrea del Boca tuvo un accidente doméstico dentro de la casa y salió para hacerse chequeos, una tomografía facial y una radiografía de tórax por el golpe que provocó la caída. La primera en salir de placa fue la Maciel con 6.8% de los votos, seguida de Zilli con 17.6% y de Lola con 26.5 %. La pantalla de Telefe se mantenía en los 13 puntos de rating, mientras que con su monólogo Mario Pergolini marcaba 5.0 en Otro día perdido.

El primer versus más esperado se dio entre las dos representantes más polémicas de cada grupo representando a sus líderes, Sol Abraham y Del Boca. Yipio y Cinza quedaron en la cuerda floja y finalmente, la participante venezolana quedó eliminada, en la noche en que Gran Hermano lideró la franja con un pico de 14 puntos.