Qué se sabe de la muerte de Alejandro Farrell, el representante de actores

En la tarde de este lunes 6 de abril se conoció la noticia de la muerte de Alejandro Farrell. Se trata de un representante de actores de primer nivel en nuestro país. Con más de 45 años de trayectoria, fundó y dirigió la Agencia Farrell, que se convirtió en un referente en la representación de artistas de teatro, cine, televisión y publicidad.

Su cartera de clientes incluye a nombres como Nicolás Vázquez, Nancy Duplaá, Paola Krum, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Silvia Kutika, Julia Calvo, Gimena Accardi, Jimena Barón, Pablo Echarri, Norman Briski, Luis Luque, Fernán Mirás, Mario Pasik, Alejo García Pintos, Benjamín Rojas, Santiago Korovsky y Mex Urtizberea, entre tantos otros. De esa forma, buena parte de los grandes títulos de la cartelera porteña cuentan con esas grandes figuras con las que Farrell estuvo involucrado.

La despedida a Alejandro Farrell que hizo Nico Vazquéz en redes sociales Instagram

Algunos de estos artistas expresaron su pena por su fallecimiento en las redes sociales. Nico Vázquez compartió en sus historias de Instagram un collage de imágenes junto a Alejandro junto al texto: “Que descanses en paz Alecito. Sos una de las personas que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. ¡Te amo!“.

En la agencia trabajó con sus hermanos, Diego y Leo. Hace dos años se sumó al negocio su esposa, María Felicitas Ghigliotti, con quien se casó en mayo de 2023. También lo sobrevive su hijo Patricio “Tiku” Farrell, a quien mostraba con orgullo en sus redes sociales.

Una imagen de la boda de Alejandro Farrell y Felicitas Ghigliotti en marzo de 2023

Qué se sabe de la muerte de Alejandro Farrell

No trascendieron los motivos de la muerte de Alejandro Farrell. En los últimos años, tenía problemas de salud, dado que llevaba años luchando con un cuadro de diabetes grave. “El último tiempo fue muy duro para él, estaba en silla de ruedas, luchó todo lo que pudo”, dijo un amigo a LA NACION.

Este martes 7 de abril, a las 12:30, se despedirán sus restos en la Capilla Parque Memorial ubicada en la Ruta Panamericana Km 47, Colectora Oeste Ramal Pilar, Pilar, de la provincia de Buenos Aires.