Qué le pasó a Andrea del Boca en el accidente que la dejaría fuera de Gran Hermano

Este lunes 6 de abril Andrea del Boca experimentó un accidente en la casa de Gran Hermano (Telefe) y fue retirada para ser revisada por médicos. Este hecho prendió las alarmas, porque empezaron especulaciones con la posibilidad de que quede fuera de la competición por este motivo.

Alrededor de las 20 de este lunes, la actriz se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente al suelo. Es así que su cabeza golpeó una de las puertas del mueble adyacente a la heladera. Las imágenes de la transmisión 24 horas del reality de Telefe se viralizaron rápidamente, lo que generó la preocupación de muchos.

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano 2026 y fue sacada en ambulancia tras el golpe

En ese sentido, Santiago del Moro salió a hablar sobre el estado de la participante. El conductor confirmó que la hermanita fue atendida por el equipo médico. “Fue un accidente doméstico, se le trabó la chancleta. No tuvo reacción para frenar el golpe, y ahora le están haciendo una tomografía facial y radiografía de tórax”, señaló durante la transmisión de la gala de eliminación de este lunes.

Desde el canal de la familia indicaron que Andrea quedó muy dolorida y no pudo levantarse por sí sola del suelo, motivo por el cual los médicos la retiraron en camilla de la casa para hacerle estudios por el golpe que se dio.

Igualmente, no es la primera vez que la protagonista de Celeste fue retirada de la casa más famosa por cuestiones de salud. El jueves 19 de marzo fue internada y se ausentó algunos días del reality, pero después volvió a ingresar al juego. En ese contexto, explicó que ingresó a la competencia medicada porque sufre de colon irritable. Una complicación gastrointestinal relacionada a este cuadro hizo que la tuvieran que internarla. “Estoy medicada con antibióticos. No le pegaban con eso y después se complicó con la presión que empezó a subir. Yo tengo presión baja, entonces me cambiaron la medicación... cosas de la vida”, dijo Del Boca.

Andrea del Boca habló de su salud tras regresar a Gran Hermano

“Primero quiero agradecer a la producción porque la verdad es que el otro día me asusté mucho y me protegieron. Me preguntaron si quería volver y les dije que quería seguir con el protocolo para poder volver”, sostuvo en referencia a respetar el aislamiento.

En esa misma línea, hizo énfasis en que nada de lo que le ocurrió estuvo relacionado con el juego, pero sí necesitaba equilibrar su salud “porque los parámetros de potasio y sodio se empiezan a disparar” y le generan una importante complicación. “¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”, exclamó.

Andrea del Boca, la primera famosa en ingresa a la nueva edición de Gran Hermano 2026 (Foto: Captura TV)

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada fue una gran sorpresa. Fue la primera participante en ingresar a la casa este año y revolucionó a todos los espectadores con su presencia. Aunque recientemente se la vio en la última edición de Bake Off, por años se mantuvo lejos de las cámaras luego del juicio que se le hizo por la novela Mamá Corazón. “Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar”, expresó en su video de presentación.