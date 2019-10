Diego Latorre renunció a su nominación a los Martín Fierro de Radio 2019 Crédito: Instagram

El miércoles por la tarde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer las nominaciones a los premios Martín Fierro de la radio y con el anuncio comenzaron las polémicas y los reclamos.

Casi 24 horas después de conocerse los nominados, Diego Latorre -a quien nominaron en la terna a mejor comentarista deportivo por su trabajo en Radio Mitre- decidió renunciar a la misma al aclararle a Aptra, que en esa radio él no es comentarista sino columnista.

Aptra informó mediante un comunicado que Latorre se comunicó con el presidente de la entidad, Luis Ventura, para aclararle cuál era su rol en el programa Súper Mitre Deportivo y expresarle que no correspondía que él estuviera nominado como comentarista cuando ese no era su trabajo. De esta manera, el exdeportista -que sí comenta fútbol en la canal de cable Fox Sports- se bajó de la terna.

Con esta baja, la polémica terna suma un nuevo integrante: el periodista Hugo Balassone (Radio La Red AM 910), quien competirá contra Alejandro Apo (AM 530 Somos Radio) y Juan Carlos "Toti" Pasman (AM 910 Radio La Red), los otros elegidos por Aptra para esta categoría. Y, de esta manera, la radio La Red suma 12 nominaciones.

La ceremonia se realizará el sábado 9 de noviembre en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero y será transmitida por América. La conducción de la gala estará a cargo de Pamela David y Mariano Iúdica, mientras que la alfombra roja de este evento será conducida por Pía Shaw, quien a su vez está nominada como columnista de espectáculos por su trabajo en el ciclo El Espectador (CNN Radio Argentina AM 950).