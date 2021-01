Pibas con pelotas, un ciclo de fútbol femenino que creció y se pasó a la AM

Las integrantes de Pibas con pelotas: Sofía Martínez, Ornella Sersale, Florencia China Pereiro y Lucrecia Álvarez

Pibas con pelotas, el programa de fútbol femenino, comenzó su segundo año radial pasándose de la FM a la AM. Luego de emitirse los sábados, de 9 a 10, en la FM 94.7 Club Octubre (la FM deportiva del Grupo Octubre), este año comenzó su ciclo en La 750 AM, pero los domingos de 13 a 15. El programa es conducido por Sofía Martínez, periodista deportiva, y Florencia China Pereiro, exjugadora de futsal. Cuenta con una columna de opinión con perspectiva de género en manos de Lucrecia Álvarez y una columna sobre mujeres inspiradoras a cargo de Ornella Sersale. Además, el programa brinda información sobre la actualidad del deporte femenino y entrevista a sus protagonistas, así como también a mujeres del espectáculo que puedan dar su visión de hinchas, contando su vínculo con el deporte. Pibas con pelotas es además una asociación civil formada por jugadoras, exjugadoras, entrenadores y todos los que viven el fútbol y sus desigualdades.

Anita Sicilia se suma a Bendita

Tras la salida de Mercedes Ninci, el próximo lunes se suma Anita Sicilia a Bendita, el ciclo de el nueve, que en marzo cumplirá 16 años. Sicilia se incorporará al panel dos veces por semana dado que por las tardes es parte de IP Información periodística (la señal de noticias del Grupo Octubre) de 14 a 17. La idea es reforzar la información de actualidad que hasta hace unas semanas corría por cuenta de Ninci. Cabe aclarar que Sicilia dejó las noches de Crónica TV, y su labor se concentrara entre IP y el nueve.

Diego Leuco se queda en Mitre

Mientras disfruta de sus vacaciones durante todo enero, Diego Leuco le confirmó a las autoridades de radio Mitre que seguirá 2021 en esa emisora, tras dejar hace unas semanas el ciclo de Jorge Lanata. Sin horario confirmado, LA NACION pudo saber que el conductor de Telenoche y TN conducirá un segmento de una hora desde febrero y durante los días de semana. Vale recordar que todo indicaba que iba a emigrar a Radio Rivadavia AM 630, pero al final, seguirá en Mitre como desde hace siete años.

Ari Paluch afuera de Radio Colonia y de la Uno Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Ari Paluch sin radio

Tras conocerse que El exprimidor no seguirá este año en AM Colonia 550, ni en la FM Radio Uno 103.1, Ari Paluch por el momento no consiguió señal para su programa periodístico que este año cumpliría 25 años. "Lamentablemente por razones que ignoro y que trascienden mi voluntad y predisposición no tenemos trabajo. Espero que Dios tenga algo en mente que me permita volver a acompañarlos, gran abrazo", publico en sus redes al anunciar la novedad.

Surf & Rock Radio en Pinamar y Mar del Plata

Este verano, Surf & Rock Radio FM 95.7 Pinamar se expande a Mar del Plata y a San Martín de Los Andes. Desde ahora, Tiburones de ciudad de Surf & Rock Radio, con la conducción de Rama Quesada, sale todos los días de 19 a 21 desde la playa La Escondida, en Pinamar, y se retransmite en vivo en conexión en DB Radio FM 101.7 en Mar del Plata y también en FM de la Montaña105.1 en San Martín de Los Andes. Surf & Rock Radio FM 95.7 transmite todo el año desde Pinamar y Cariló.

