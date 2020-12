Medios: días decisivos para el futuro de Radio Metro

Matias Martin conductor de Basta de todo

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 19:58

Esta semana es clave para el futuro de Metro 95.1.Tras la salida de Matías Martin también se van el viernes 18, María O'Donnell, Andy Kusnetzoff y Sebastián Wainraich. La FM de los hermanos Moneta tiene chances concretas de ser vendida a Marcelo Fígoli (que les había comprado Blue 100.7 FM en 2018 junto al Grupo América). Fígoli es dueño, además, de Alpha Media (que tiene las emisoras FM 95.9 Rock & Pop, AM 630 Rivadavia, AM 550, AM 990, FM 103.1 La Uno, el 50% de FM Blue y Noticias Argentinas). Pero también existen posibilidades de que los Moneta rechacen la oferta de Fígoli y decidan mantenerla dentro de su empresa Metro Media. Para eso, tendrán que conseguir un director artístico y de programación, ya que el exgerente artístico de la radio Andrés Pandiella no participa de la emisora desde fines de noviembre. Sobre el futuro de los ahora exMetro, la idea es que Kutnetzoff y Martín Kweller, titular de la productora Kuarzo, funden una nueva FM que los acogería. Esa emisora saldría desde la productora y el armado de los estudios ya comenzó.

TELEVISION

Pía Shaw renunció a América. El próximo viernes 11, la periodista Pía Shaw deja una vez más América (lo había hecho hace unos años, para irse a Telefe y luego regresó). Si bien aún no tiene definido qué hará, lo cierto que tanto a la productora Kuarzo como a eltrece, les gustaría tenerla en sus filas. Kuarzo le ofrecería ser parte de Cortá por Lozano (Telefe) o Nosotros a la mañana (el trece). Posiblemente podría haber otra oferta para participar en Los ángeles de la mañana. Su lugar en Informados de todo (América) sería ocupado por Guido Zaffora.

MEDIOS

Liliana Parodi a cargo de los contenidos del Grupo América. Tras la salida de Juan Cruz Ávila de A24, Liliana Parodi, asumió la semana pasada como la nueva directora de contenidos del Grupo América, con la responsabilidad de la señal de noticias A24 (que tendrá algunos cambios de sus figuras en 2021). Siguiendo esta línea, Fernanda Merdeni es la gerente de producciones de América TV.

RADIO

Sunrise Cariló 96.9, nueva radio de la costa. Este verano llega a la costa Sunrise Cariló 96.9. La emisora será producida y comercializada por Mediamax, presentando un nuevo concepto de comercialización en radio con espacios especiales. Se trata de una radio FM, con música estilo chill & lounge, dirigida a un público sofisticado. "Sunrise Cariló 96.9 se perfila como una radio exclusiva pero no excluyente, elegante pero relajada en donde menos es más", comentan sus responsables.

MEDIOS

Se realizarán los Premios MEGA 2020. El próximo viernes 11 de diciembre se realizará la primera edición de los Premios Mega 2020, un reconocimiento a los mejores artistas de nuestro rock. La misma transmisión se llevará a cabo a las 22 en el canal oficial de YouTube de Mega y al aire en Mega 98.3. Además, el canal de noticias C5N emitirá el evento el día sábado 12 a las 23. Entre los ternados se encuentran Fito Páez, Los Persas, Charly García y Ciro.

Conforme a los criterios de Más información