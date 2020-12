Martin, ODonnell, Wainraich y Kusnetzoff se despiden el 18 para convertirse en la columna vertebral de una nueva emisora, que podría llamarse FM Urbana

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 17:05

Como adelantó LA NACION, desde fines de octubre se viven días de incertidumbre en radio Metro 95.1 FM, debido a que sus cuatro principales conductores dejarán la emisora el próximo 18 de este mes.

El primero en "blanquear" su salida fue Matías Martin. Eligió hacerlo en el comienzo de su programa de hoy viernes, en simultáneo con un posteo en Instagram, anunciando que tras dos décadas en el aire, Basta había llegado a su fin. Se espera que en las próximas horas, tras firmar sus desvinculaciones de manera legal, también se despidan de la radio el resto de las figuras de la radio, como María O'Donnell (De acá en más, de 6 a 9), Andy Kusnetzoff (Perros de la calle, de 9 a 13), y Sebastián Wainraich (Metro y medio, de 17 a 20)

La FM de los hermanos Moneta (Raúl Cruz, Belisario, Faustino, Romina, Luciana y Rufino, hijos del fallecido empresario Raúl Moneta) tiene chances concretas de ser vendida la semana próxima a Marcelo Fígoli, titular de Alpha Media (que tiene ya las emisoras FM 95.9 Rock & Pop, AM 630 Rivadavia, AM 550, AM 990, FM 103.1 La Uno y Noticias Argentinas).

Recalcan desde la radio a LA NACION que son únicamente los conductores los que se alejan de Metro: sus equipos se quedan en Metro, que también retiene el nombre de sus programas. La salida de las cabezas de los ciclos, sin embargo, suma incertidumbre entre los empleados. Es un enigma del destino y la programación de la emisora a partir del 21 de diciembre.

Ante este cambio de titularidad, los cuatro conductores principales, junto al exgerente artístico de la radio, Andrés Pandiella -que no concurre a la emisora desde fines de noviembre- se mudarían a una nueva emisora, con el nombre tentativo de FM Urbana. Lo que aún no tiene esa nueva radio es una frecuencia. Se habla del 95.5 FM, que ocupa actualmente en la ciudad de Buenos Aires Radio Concepto, pero al tener baja potencia, no tiene buen alcance más allá de la General Paz. La otra posibilidad que suena fuerte es la exESPN Radio 107.9, que actualmente pertenece -o mejor dicho alquila- Luis Majul, ya que desde este año su radio online Berlín, encontró espacio en el dial , aunque no cumplió con las expectativas.

Cabe la posibilidad que la radio en la que finalmente desembarquen Martin y el resto de la plana mayor de Metro sea una tercera frecuencia, parte de un acuerdo que aún no trascendió. También se desconoce dónde funcionará esta posible FM Urbana y qué grupo empresario invertirá en los estudios y tecnología para sacarla al aire.

Cabe recordar que el grupo empresario Metro Media, que hasta 2019 se llamaba RPMB (Rock & Pop Metro Blue), vendió en 2018 FM Blue 100.7 al Grupo Alpha y a Grupo América. El multimedio también posee la FM 95.5, San Isidro Labrador, con buen alcance en Zona Norte. Esta emisora también podría pasar a nuevas manos en los próximos días.

Conforme a los criterios de Más información