Murió Juan Carlos Beltrán, una voz inconfundible de la radio, a los 87 años

El locutor Juan Carlos Beltrán murió hoy a los 87 años en Bahía Blanca , su ciudad natal, según confirmó la agencia de noticias Télam. Locutor, relator de radioteatros y docente de la carrera de locución en el Cosal de la ciudad de Buenos Aires fueron algunas de las tantas actividades profesionales que llevó a cabo esta voz inconfundible para varias generaciones . Sus inicios en la profesión se remontan a 1951 cuando ingresó a LU2 Radio Bahía Blanca en el marco de un concurso en el que se buscaba intérpretes de radioteatros, animadores, periodistas y locutores.

“En Bahía Blanca fui el primero en pasar temas de Piazzolla. En ese aspecto siempre me sentí muy cerca de Miguel Ángel ‘El Negro’ Merellano: somos muy amigos; el hecho de que él se muriera a mí no me interesa. Nuestra premisa era la misma: orientar a la agente para que sepa buscar, elegir y disfrutar de la buena música. Apoyé mucho a los músicos de jazz: Jorge Anders, Pocho Gatti con Los Cuatro del Sur, Mariano Tito, Jorge López Ruiz y otros talentos como Eduardo Lagos y Gerardo Gandini”, reconoció en un reportaje a LA NACION de 2004 cuando estaba al frente de dos programas en Radio de la Ciudad.

En marzo de 1976 ingresó en la porteña Radio El Mundo, el punto de partida de otro trayecto, uno que lo llevaría por la mayoría de las emisoras de la Capital Federal, marcando esos pasos con un “estilo amable, coloquial y respetuoso del idioma, y un gusto envidiable en cuestión de música”, afirma un artículo del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, que resalta su trabajo en la película documental La República perdida que dirigió Miguel Pérez y que contaba con música de Luis María Serra y la inconfundible voz de Beltrán. El recordado documental en dos partes narra gran parte de la historia política y social del país del siglo XX hasta la llegada de la democracia en 1983.

Beltrán aseguró que Antonio Carrizo fue una de las personas que marcó su carrera Archivo

Sus primeros trabajos en Buenos Aires fue cubriendo suplencias en El Mundo. En aquel reportaje a LA NACION recordó un hecho que lo marcó: “Un día, a los 17 años, conocí a don Armando Discépolo, que era el director de Radio Cien Lux y en esa oportunidad ofrecía Filomena Marturano, con Tita Merello y Guillermo Battaglia en los papeles centrales. Otro recuerdo que siempre tengo presente fue presenciar en el auditorio de la emisora la actuación de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional, dirigida por los maestros Juan José y Washington Castro. Tiempo después de mi llegada a esa emisora, en 1975, conduje mi propio programa, El mundo, la primicia y yo, junto a José Ignacio López, Edgardo ‘Chato’ Aronín y Francisco Loiácono, entre otros. De allí en más todo se dio de manera continua y muy fluida y hoy puedo decir que pasé prácticamente por todo el dial de AM. En Radio Mitre, con Julio Moyano, animé Sintonía 80; también trabajé en Excelsior, América, y en Inolvidable, la FM de Radio Rivadavia. Pero sin duda los cinco años de Radioshow, del 1993 al 98, en Radio del Plata marcaron un momento importante, por formato, contenido y fundamentalmente por la respuesta de la audiencia”.

Como él mismo reconoció, las grandes voces de la radio que lo marcaron fueron las de Julio César Barton, Jorge Omar del Río, Antonio Carrizo y la de Lucía Marcó. En diversas ocasiones también se encargó de señalar que sus verdaderos referentes fueron Niní Marshall, Blackie y Emilio Stevanovich. Tras su intensa labor en Buenos Aires, luego de su jubilación, Beltrán regresó a su ciudad natal, donde también realizó programas de radio hasta la actualidad. Ante la consulta del periodista de La Nueva Provincia sobre qué le dejó la radio, Beltrán respondió: “La convicción de haber sido consecuente, de no haber engrupido a nadie a través del micrófono”.

