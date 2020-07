Murió el locutor Luis Fuxan, histórica voz de eltrece y Radio Mitre

Luis Fuxan integró el equipo de Imagen de radio, icónico programa de Juan Alberto Badía. Fue un emblema de eltrece y de Radio Mitre. Crédito: Instagram @perrozavatti

A los 67 años de edad, producto de una enfermedad neurológica, murió hoy el locutor Luis Fuxan, voz inconfundible ligada a eltrece y a Radio Mitre y de una extensa trayectoria tanto en radio como en televisión.

En 2012, el ISER grabó un material que contó con las voces y testimonios de grandes locutores. Entre ellos estuvo Fuxan, que durante años trabajó con Juan Alberto Badía y que fue homenajeado en dicha ocasión. De hecho, Fuxan formó parte del equipo del programa Imagen de radio, en el que estaban Pepe Eliaschev, Enrique Wolff, Silvina Chediek, María Esther Sánchez, Adolfo Castelo y Héctor Berra.

La historia de Luis Fuxan

Fuxan se consideraba un afortunado. Se recibió un día y al siguiente hubo una prueba para entrar a Radio Continental a la que se presentaron colegas suyos recibidos en el ISER y en el COSAL. Quedaron Eduardo Aliverti y él. Lo eligieron un jueves, empezó el viernes y desde ese momento nunca paró.

"Los medios modernos nos exigen un conocimiento que antes no teníamos. Antes el locutor era ciego, se sentaba frente a su micrófono y no tenía absolutamente nada. Después pusieron un televisor en el cual estaba sintonizado un canal de noticias y había otra persona que te traía cables. Hoy en días tenés dos o tres computadoras que son verdaderas ventanas abiertas al mundo mediante las cuales te enterás de lo que está pasando. Por lo cual, el locutor tiene que estar muy formado, no solamente estar preparado en lo formal vinculado a la voz sino al contenido. Utilizar mucha metáfora, leer mucho. Antes no era así, leíamos lo que nos pasaba. Ahora tenés que leer para estar formado porque el mundo acepta gente que transmita mensajes que sean creíbles. Particularmente creo que el gran esperanto del mundo va a ser el amor, y la transcendencia que logró Badía fue a través del amor. Amor que significó integrar a los opuestos", contó aquélla vez en el homenaje a su amigo y, al mismo tiempo, trazó su lectura y expuso su propio manual de estilo de una voz inconfundible.