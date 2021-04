Paulo Vilouta se puso un stent: “Sentía como si tuviera una plancha de acero en el pecho”

El relator y periodista Paulo Vilouta fue sometido a una angioplastia mediante la cual le colocaron un stent después de que, durante una serie de chequeos, los médicos detectaran que tenía una arteria del corazón tapada.

“Quería mantenerlo en privado pero se filtró y mejor contarlo y recomendar no postergar los controles nunca”, dijo esta mañana el conductor de Vilouta 910 por radio La Red. El periodista contó que, después de haber padecido Covid, el año pasado, se realizó una serie de controles médicos. “Estoy muy bien de los pulmones, pero el doctor me recomendó hacerme un chequeo general”, añadió.

“Cuando me revisan detectan que tengo algo común que es un arritmia, que puede ser emocional o física, yo pensé que era emocional por todo el esfuerzo que vengo haciendo. Entonces me hicieron una ecografía cardíaca, y después un eco stress y descubrieron que durante el esfuerzo la arritmia se pronunciaba. Entonces me hicieron algo que es como el viejo cateterismo, descubrieron que había una arteria que no estaba ciento por ciento plena, y ahí mismo decidieron ponerme un stent y destaparla”, relató.

“Cuando el doctor me dijo que tenían que destapar, le dije ‘hacé lo que tengas que hacer pero no me cuentes mucho’”, reveló Vilouta Gerardo Viercovich

“Nunca tuve ningún síntoma, no me dolió jamás el pecho; reconozco que cuando pasó lo de Mauro, sentí dolor, pero lo atribuí a la situación emocional que viví con ellos. Sentía como si tuviera una plancha de acero en el pecho”, remarcó. “Cuando el doctor me dijo que tenían que destapar, le dije ‘hacé lo que tengas que hacer pero no me cuentes mucho’”, reveló Vilouta entre risas.

No fue un trámite más, sin embargo. “Cuando ingresé me pusieron una cánula y ya hice el primer papelón, me bajó la presión y casi me desmayo, se ve que alguien me vio y lo contó, entonces digo, vamos a contarlo porque, primero, estoy bien, y segundo porque no soy un loco de los chequeos y los estudios, pero hay que hacérselos, porque el escenario era que, si no lo descubrían, en el futuro ante un esfuerzo o una situación emotiva podría sufrir un infarto”.

“Uno se asusta porque es el corazón, pero es sencillo porque antes, cuando no había stent, se trabajaba a corazón abierto”, recordó Vilouta y contó que, ante la falta de controles por la pandemia de coronavirus “la gente llega infartada” al consultorio.

“Quiero contarles a todos que estoy bien. Ayer volví caminando a casa, son siete cuadras. Estoy perfecto, mejor que antes”, concluyó.

Pase un susto pero estoy feliz de estar 0 km. El lunes volvemos con más actividad física, con alimentación sana y con la alegría de ser un afortunado en lo personal y en lo profesional. Gracias x tanto cariño❤️😙 pic.twitter.com/garlhHX37p — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) April 16, 2021

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project