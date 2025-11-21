Marcelo Tinelli saludó a su hija Juana por su cumpleaños y dejó en claro cómo está hoy la relación

La familia Tinelli lleva varias semanas en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando Juana, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, denunció amenazas de muerte e hizo un controversial posteo en Instagram con el que buscó diferenciarse de su padre y tomar una clara distancia. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente”, expresó. La joven acudió a la justicia y la Policía le otorgó un botón antipánico. Sus dichos desataron una fuerte interna familiar en la que las tensiones escalaron y salieron varios trapitos al sol. Sin embargo, todo parecería indicar que hoy la relación entre padre e hija estaría en mejores términos. La modelo cumplió años y el conductor la saludó con un tierno posteo en las redes que derivó en un amoroso intercambio de comentarios.

Este viernes 21 de noviembre, Juanita Tinelli cumplió 23 años y su padre la saludó a través de Instagram con un video con varias imágenes de ellos juntos, otras de la familia completa, un par con Paula Robles y varias de la cumpleañera cuando era pequeña. También escribió un sentido mensaje con el que buscó dejar en claro que, más allá de lo que pase a su alrededor, ellos se mantienen unidos.

Tinelli publicó un video con tiernas imágenes para saludar a su hija por su cumpleaños (Foto: Instagram @marcelotinelli)

“Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos”, escribió el presentador. “Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas. Hoy leía que ‘nunca se va del alma, quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma, mi pebe”, sentenció.

Además del mensaje, lo que sorprendió aún más fue la cariñosa respuesta de Juana Tinelli. Tras los controversiales dichos que sacaron a la luz las internas familiares, se mostró amorosa con su padre y escribió: “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás”. Para cerrar, comentó: “La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo”.

Marcelo Tinelli saludó a Juana por su cumpleaños, y la joven le respondió con unas sentidas palabras (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Tras las sentidas palabras, el conductor se conmovió y comentó: “Te amo infinito mi vida. Me emociona too lo que me decís, mi amor”.

El conductor se conmovió con el comentario de su hija y no tardó en responderle (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Cabe mencionar que esta fue una semana intensa para Marcelo Tinelli. A través de su cuenta de Instagram anunció que decidió dar un paso al costado de su programa de streaming Estamos de paso (Carnaval Stream). “Hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención. Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”, escribió. Asimismo, confirmó que regresará al ciclo en 2026 “con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante”.