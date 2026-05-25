Gran Hermano: la inesperada sanción que recibieron cuatro participantes por no respetar las normas
Lola, Andrea, Brian y Yipio forman parte de la próxima placa de nominados; el reto al resto de los integrantes por romper el aislamiento
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Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos fueron sancionados por Gran Hermano. Los cuatro, recientemente ingresados a la casa mediante el repechaje y el Golden Ticket, fueron apercibidos por el dueño de la casa “más famosa del país” y estarán en la próxima placa de nominados.
Según la voz del Big, los cuatro participantes violaron una norma de convivencia preestablecida al brindar información del afuera al resto de la casa, que, en su gran mayoría, se encuentra aislada hace tres meses.
“Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían obviamente de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida. No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen cómo utilizar el poder de esta información. Todo poder conlleva una responsabilidad y, en el caso de ustedes, es el silencio”, manifestó Gran Hermano ante la mirada de los concursantes.
Tras el primer anuncio, el dueño de la casa redobló la apuesta con otra sanción que incluyó a todos los participantes. “El aislamiento no solo se rompe con quienes hablan, también con quienes pretenden obtener información y ha habido muchos comportamientos así, algo que tampoco se permite”, anticipó sobre una medida que apuntó a un recorte presupuestario y deja a la casa con tan solo el 50% del presupuesto para la compra semanal.
Además, para la siguiente semana, el presupuesto seguirá acotado y hasta podría achicarse aún más si continúan desobedeciendo: podría reducirse a tan solo el 25%, un monto completamente escaso para la gran cantidad de “hermanitos” que siguen en competencia.
Quiénes pueden abandonar la casa este lunes 25 de mayo
En paralelo a esta noticia, el público comenzó a dar su veredicto sobre quiénes continúan en competencia y, por el contrario, siguen en placa de nominados y pueden abandonar Gran Hermano en la edición de este lunes.
Los tres participantes en la cuerda floja son: Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Juan “Juanicar” Caruso. El trinomio está dentro del sector de los “originales”; esto significa que arrancaron a jugar desde el primer día, aunque Cinzia salió y volvió a ingresar.
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