Radios AM: Longobardi imparable y Continental y Rivadavia siguen subiendo en audiencia

Con una tendencia clara hacia la estabilidad, liderazgos cada vez más consolidados y algunos movimientos dignos de atención en la mitad del tablero (sobre todo en el mundo de la AM) las mediciones de audiencia de julio consolidan el diseño del mapa radiofónico que se fue configurando en la Argentina a lo largo del primer semestre de 2020.

Los datos de Kantar Ibope Media señalan por lo general movimientos en el share (porcentaje de participación de la audiencia de cada emisora en relación al total del encendido) que no sugieren la expectativa de cambios de fondo. Más bien hablan, como se verá, de confirmaciones cada vez más fuertes (y sobre todo constantes) en la preferencia del público hacia ciertos espacios y conductores en algunas franjas.

No escapa a los analistas del mercado el dato de que julio fue un mes atípico, marcado por la excepcionalidad de la Copa América ganada por el seleccionado argentino de fútbol, cuyo camino ascendente llevó a que las emisoras dedicaran cada vez más atención y espacio a esas coberturas. Hasta Radio 10, que entre las líderes es la más esquiva a los temas deportivos, llegó a transmitir partidos.

Jorge Fernández Díaz conduce el segmento en el que Mitre le saca mayor ventaja a sus competidores Fernando Gutiérrez - LA NACION

En medio de este panorama que muestra una vez más el neto liderazgo de Mitre entre las emisoras AM y su par La 100 en FM, llamó la atención el ascenso de Continental, que en julio logró regresar al quinto lugar con una suba del 1,5% en el share total desplazando de ese lugar a AM 750. Paralelamente, Radio 10 (que sigue segunda en AM detrás de Mitre) bajó del 15,6% en junio al 14,7% en julio.

Estos movimientos no alteraron en lo más mínimo el predominio de Mitre, con Marcelo Longobardi como dueño absoluto de la primera mañana, con una ventaja que supera por más del doble a su inmediato perseguidor. La emisora líder en AM alcanzó en julio un porcentaje total de share de 37,1 de lunes a domingo durante las 24 horas, que supera levemente al de junio (36,4). Segundo, como se dijo, queda Radio 10 (14,7), tercero La Red (que se mantuvo estable con 12,3), cuarto Rivadavia (que subió un punto y llegó a un total de 11,4), y quinta Continental, con el 8,0 %, a favor de la baja de un punto y medio (de 8,0 en junio a 7,4 en julio) de AM 750.

El peso de Mitre en la audiencia queda registrado en todas las franjas horarias sin excepción, inclusive las del fin de semana, con picos extraordinarios en el caso de la primera mañana (de 6 a 10). Allí, Longobardi (al frente de Cada mañana) elevó tres puntos más en julio su ventaja sobre Radio 10 (allí está Gustavo Sylvestre con Mañana Sylvestre) y alcanzó el notable registro de 38,1 % de share, frente a los 14,3% del segundo.

El otro horario en el que Mitre saca la mayor ventaja es de 20 a 22, con Jorge Fernández Díaz y Pensándolo bien, que acapara el 42,1% del share y casi triplica a su inmediato perseguidor, Radio La Red (15,8%). La emisora también se distancia de sus competidores en las otras franjas manejadas por Jorge Lanata (34,3% de 10 a 14), Diego Leuco, Alfredo Leuco y Pablo Rossi.

Santiago del Moro, el más ganador de la audiencia en la FM Instagram

Radio 10 mantiene el segundo lugar en la primera mañana y en la mayoría de la franja vespertina. Entre la segunda mañana y la primera tarde aparece Rivadavia como escolta de Mitre, gracias a la presencia de Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y Jonatan Viale. Y las tiras deportivas que arrancan a las 17 le permiten a La Red quedar segunda de allí al fin del día.

Paralelamente se registra un crecimiento parejo con porcentajes que van del 1,5 al 2,5 en todos los horarios de Continental, que se afirma en una programación informativa al comienzo (Diego Schurman y Dominique Metzger), vira al interés general entre la segunda mañana (Beto Casella) y la primera tarde (Fernando Bravo), y dedica el resto de la tarde y la noche al fútbol.

Habrá también que prestar atención a los movimientos de audiencia en la franja vespertina a partir de algunos cambios importantes en las emisoras más escuchadas que se hicieron en julio. En Radio 10 se sumaron a la programación de ese horario Juan Di Natale (de 15 a 17.30) y Jorge Rial (de 17.30 a 20), y en La Red Marcelo Palacios (otro nombre identificado con el fútbol) reemplazó a Fabián Doman al frente del espacio que va de 15 a 17.

Durante los fines de semana Mitre también saca ventajas gracias a la presencia ya tradicional de Marcelo Bonelli y Magdalena Ruiz Guiñazú los sábados por la mañana, de Juan Carlos Del Missier en la misma franja los domingos, y de las transmisiones de fútbol durante las tardes.

Beto Casella, uno de los conductores de Continental que mejoró sus números en julio PATRICIO PIDAL/AFV

En un escenario en el que quedan a la vista los perfiles bien marcados de las emisoras que inclinan hacia un lado o hacia otro las preferencias ideológicas de la audiencia (más identificados con el Gobierno Radio 10 y AM 750, más cuestionadores del oficialismo Mitre y Rivadavia, equidistantes Continental y La Red), la “grieta” alcanza su esplendor en las mañanas de sábado.

En la franja horaria de 10 a 12, por ejemplo, Magdalena Ruiz Guiñazu lidera la audiencia con un share de 30 % y detrás aparecen La Red (con Eduardo Aliverti y su clásico Marca de radio, 21,2 %) y AM 750 con el periodístico Toma y daca (19,5%). Y de 12 a 14 es notable el crecimiento de AM 750, que pasó de los 7,2 % de junio a un share de 26,7 %. Allí, a las 13, aparece Carlos Ulanovsky con su tradicional Reunión cumbre.

