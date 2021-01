A partir del 8 de febrero, Martin, ODonnell, Wainraich y Kusnetzoff se mudan a la flamante FM Urbana 104.3

Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián Wainraich y María O'Donnellsacudieron el mundo de la radio al dejar a fines de diciembre la FM Metro. Los rumores apuntaban a que el cuarteto desembarcaría "en combo" en una nueva emisora, aunque se desconocía el dial. Pero según pudo confirmar LA NACION, Carlos Rosales, titular de Garbarino y del grupo Santamartah -flamante dueño de Continental y sus dos radios FM - le alquiló la frecuencia FM 104.3 a Martín Kweller, quien a través de su productora Kuarzo explotará esa radio bajo el nombre FM Urbana 104.3, con Kusnetzoff, Martin, Wainraich y O'Donnell como figuras centrales.

De no haber cambios, el lunes 8 de febrero, a las 6 de la mañana comenzará la programación de Urbana, donde los conductores mantendrán sus horarios tradicionales (se está terminado de definir el equipo de cada programa). De 6 a 9, María O'Donnell hará De acá en más, de 9 a 13 Andy Kusnetzoff continuará con Perros de la calle (le compró el nombre a los dueños de Metro), con Evelyn Botto, Nicolás Harry Salvarrey y una incorporación: Lizy Tagliani, con quien apareció en un posteo de Instagram anunciando que "harían algo juntos". Según pudo confirmar este medio, la humorista tendrá una participación en el ciclo.

El ciclo de Matías Martin, que saldrá de 13 a 17, se llamará Todo pasa, mientras que Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas harán de 17 a 20 Vuelta y media.

Por el momento esa será toda la programación que tendrá Urbana, ya que el resto de los horarios (entre las 20 y las 6 y los fines de semana) se emitirá música hasta que se vaya armando el resto de la grilla.

Urbana no solo apunta a sacarle oyentes a Metro 95.1 (que se relanzaría el 1 de febrero) sino también intentará transformarse en la radio oficial de eventos musicales, deportivos, culturales y gastronómicos, posición que Metro ocupó en los últimos años, incluyendo producciones exclusivas de shows y eventos.

Como seguirá la FM de Continental

Este domingo, a las 23.59, se cortará el dúplex entre Continental 590 AM y la FM 104.3, para comenzar a emitir únicamente música y promociones de Urbana hasta su debut el 8 de febrero, lo que se dice "limpiar el aire"

Desde el lunes, los ciclos de Diego Schurman, Beto Casella, Fernando Bravo, la tira deportiva Fútbol 590 y Dominique Metzger, se podrán seguir solo por la AM y las plataformas digitales.

Teniendo en cuenta esto, este fin de semana se despedirán los tres ciclos que solo se oían por la FM 104.3 como Buen finde, con Jorge Elías (sábados y domingos, de 7 a 10); Sintonía fina, con Marcelo Mármol de Moura y Lorena Di Geso (los sábados, de 14 a 18) y Picada Continental, los domingos de 10 a 14.30 con Germán Caballero.

Con el fin del dúplex, habrá que esperar para saber qué hará Beto Casella, ya que no vería con buenos ojos la decisión. Si bien su ciclo tiene una importante audiencia desde la AM, él se siente un hombre de FM, y por eso cuando acordó su incorporación a fines de 2019, le entusiasmaba que su programa Bien levantado se pudiera escuchar por la FM 104.3. Casella estaría en conversaciones con el Grupo Alpha Media de Marcelo Fígoli para desembarcar en Radio Uno 103.1 FM, que será relanzada en febrero, pero por el momento, según pudo confirmar LA NACION, Casella seguirá en la AM.

