Nicolás “Cayetano” Cajg y su despedida de Radio Metro: “Última función”

A una semana de haber confirmado el fin de su programa y de la programación actual de Radio Metro 95.1 a partir del 1 de septiembre, Nicolás “Cayetano” Cajg se despidió de No trates de entenderlo, el ciclo que lideraba junto a Jésica Lamónica Lima y Martín Reich.

“Último día, última función. Aquí estamos como corresponde, como profesionales que somos”, sostuvo el conductor al inicio de su último programa.

Cayetano, Martín Reich, Jesicall y Tatiana Schapiro en el último programa de No trates de entenderlo

“Cuando uno se va de un equipo dice ‘queda el grupo, los amigos, los vínculos, las relaciones’, si es que pegaste buena onda”, reflexionó Cayetano, que se mostró sorprendido por tantas muestras de cariño de parte de sus colegas y varios exproductores que trabajaron en la emisora y se acercaron a saludarlos y a llevarles cosas ricas para comer. “Mi mamá no mandó nada, 23 años laburé acá y no mandó nada”, bromeó el periodista.

También agradeció los múltiples mensajes de sus oyentes, muchos de los cuales aseguraron no saber qué van a escuchar a partir del próximo lunes. “Cuando sepamos de manera colectiva o individual dónde estaremos, lo comunicaremos en nuestras redes sociales. Eso será la semana que viene, pero esta semana toca esto, la despedida”, expresó Cayetano frente a las consultas de cuáles serán sus nuevos proyectos laborales. “Ahora pongamos una canción así se van acostumbrando a lo que viene”, añadió en tono irónico respecto al futuro de la emisora.

En otro momento del programa, Jimena Blizniuk, la productora del ciclo, intentó poner en palabras lo que sentía por el fin de la programación. “Pasé por todos los estados. Creo que era hora de un cierre, ahora o a fin de año. Era más decoroso a fin de año, pero siempre lo supimos”, esbozó, a lo que el conductor señaló: “Estamos de acuerdo”.

“Es el final de la programación de Metro”

El viernes pasado, Nicolás “Cayetano” Cajg confirmó al aire el final de la actual grilla de la emisora y el comienzo de una nueva etapa. A partir del 1 de septiembre, la FM adoptará un formato exclusivamente musical bajo una nueva gerencia.

Cayetano anunciando el final de Radio Metro

“Tengo una especie de obligación para con los oyentes y compañeros de este y otros programas de decir la verdad sobre la situación que estamos transitando. Termina toda la programación de la radio. A partir del 1 de septiembre asume un nuevo gerente y creo que la radio se va a convertir en musical. Termina el Metro que conocimos todos", explicó. “Ya no es mi problema lo que comenzará, estaremos una semana más hasta el próximo viernes”, agregó.

Además, el conductor esbozó cierto descontento con la decisión de la gerencia: “No es el mejor momento del año ni las mejores formas. No voy a sorprenderme ni enojarme, son cosas que suceden en los medios de comunicación y en otros trabajos también. Para algunos es un alivio, en otros casos es una tristeza, hay gente que se queda sin laburo, gente que se reubicará en la empresa en otros trabajos. Cada situación es diferente e individual. Hay algunos que tienen otros trabajos y otros que no”, reflexionó y dejó entrever la incertidumbre sobre el futuro laboral de sus colegas.

“Acá pasaron [Fernando] Peña, [Sebastián] Wainrach, Matías [Martin], [Juan Pablo] Varsky, María [O’Donnell]. Yo no puedo hablar por todo el mundo, pero sí puedo decir que son gente que quiero, admiro, me enseñaron casi todo lo que sé. Con algunos sigo hablando, pero no puedo hablar por ellos, sí en todo caso agradecer, no mucho más. Son ellos los que construyeron esta radio desde su talento, esos nombres y algunos más, Seba de Caro, Nico Artusi, la producción, Juan Castro... Soy un poco injusto porque no puedo nombrar a todos", destacó el periodista sobre sus referentes y figuras históricas de la radio.

“Básicamente, la noticia es esa. Vamos a seguir una semana más como profesionales que somos hasta fines de agosto”, concluyó.