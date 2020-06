Reina Reech, Carlos Campolongo y Chatruc, en la ecléctica noche de Radio Colonia

Reina Reech se suma a las noches de Radio Colonia Crédito: Diego Spivacow/AFV

Pablo Montagna 16 de junio de 2020

Como había adelantado LA NACION , la AM 550 Radio Colonia , estaba en plena etapa de cambios en sus noches de la mano de Leandro Mazza de Sun Productora. Este mes, una de las AM de AlphaMedia sumó a su programación al periodista Carlos Campolongo , quien bastonea en el horario de 20 a 21 Campolongo en tiempo real . A su término, de 21 a 23 (tras la repentina baja de Ronnie Arias a último momento) Ale Cupito, José Chatruc y Matías Ale hacen Distancia social , una "reunión de amigos" -como suelen definirla- o quizás una recreación de lo que fue Buenos muchachos , el exitoso ciclo en las tardes de Radio 10 AM 710 . Allí charlan de actualidad, debaten sobre los temas del día, hay pasos de humor y espacio para entrevistas. Para el cierre del día, de 23 a la medianoche, Reina Reech conduce Mis secretos , donde comparte conocimientos espirituales, debate sobre el amor, invita a los oyentes a expandir la conciencia y desarrollar el poder personal. Cabe recordar que Ari Paluch, Mauro Viale y Chiche Gelblung son otras de las figuras que son parte de esta emisora, que desde hace más de ochenta años une la Argentina con Uruguay y desde mayo de 2018 pertenece al grupo de medios de Marcelo Fígoli .

Televisión

Germán Paoloski haría un ciclo para las medianoches de Telefe

Luego de que FOX Sports decidiera dar por terminado a fin de año Nunca es tarde , Germán Paoloski está con intenciones de hacer un late night para las medianoches de Telefe . Según pudo saber LA NACION el mismo de concretarse será para agosto y tendrá un mix de entrevistas, música y humor. El conductor de El Noticiero de la gente (el informativo del mediodía de Telefe) estaría junto a Darío Barassi como co-equiper.

Radio

Kollmann y sus Rayos X, líder en Radio 10

El ciclo Rayos X, que conduce Raúl Tuny Kollmann y que se emite por Radio 10 AM 710 bajo el ala de DK Group, se posicionó primero en su franja horaria (Domingos de 18 a 21) en el mes de mayo. La emisión que lleva adelante el también columnista de Telenueve - el nueve-, cierra el fin de semana con un análisis de la realidad política, económica y social del país, con importantes entrevistas, datos exclusivos y rigurosas investigaciones.

Radio

Leonardo Grecco en la AM 530

Tras su paso por Radio del Plata AM 1030 y Radio Magna AM680, Leonardo Grecco desembarcó en Somos Radio AM 530. El animador conduce desde el sábado (en la franja de 14 a 17) Vení cuando quieras . Se trata de un programa de actualidad con humor, "un agridulce de las siestas del sábado", como prefiere definirlo el conductor, al que acompañan Gisela Miranda, Gustavo López, Luciano O. Almonacid, Lucila Gallino, Darío Banga, Valentín Greco, El Cura Rockero Padre César y Claudio Margolín.

Radio

Tribulaciones en Radio con Vos

Luego de un prolongado período fuera del éter, Mario De Cristófaro regresó con una nueva versión de Tribulaciones a Radio Con Vos FM 89.9. Se puede escucharla todos los domingos, desde la medianoche a la madrugada del lunes. De Cristófaro tiene en su equipo a Marina Fages, Sebastián Chaves y Oscar Arcángeli. La propuesta para este nuevo ciclo mantiene la premisa de difundir la música de los artistas clásicos y de la nueva generación que tienen escasa difusión en los medios masivos, como el rock, jazz, electrónica, hip hop y avant garde .