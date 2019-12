Fox Sports decidió no renovarle contrato a Germán Paoloski, quien se despedirá de su ciclo Nunca es Tarde el próximo lunes 16 Fuente: Archivo

Pablo Montagna 9 de diciembre de 2019 • 08:29

En los últimos días se conoció que Germán Paoloski no continuará en la pantalla de Fox Sports durante 2020. Las autoridades del canal deportivo decidieron no renovarle el contrato, por lo que NET: Nunca es tarde, el late night show que ideó, produjo y condujo a lo largo de cinco años, se despedirá de la pantalla el próximo lunes 16.

La decisión se produce en medio del proceso de fusión que atraviesa la señal deportiva, recientemente vendida a Disney, compañía que ya posee entre sus señales a ESPN. Según pudo saber LA NACION, la idea es que ESPN se haga cargo de todo los contenidos deportivos de todo el grupo y así se produzca un recambio de rostros y formatos.

"Nosotros teníamos un contrato que se termina el 31 de diciembre. Fueron cinco temporadas, cinco años. En su momento firmamos por dos años y después renovamos por tres años más", dijo Paoloski. "Me hubiera gustado seguir un añito más, pero entiendo que todos los ciclos tienen un principio y un final".

En diálogo con LA NACION, el periodista deportivo explicó los alcances de su salida de Fox Sports: "Yo tenía tres contratos, uno como conductor, otro para hacer Agenda Fox [programa que produce] y otro más para hacer Nunca es Tarde. Los de producción se vencían el 31 de diciembre y al de conductor le quedaba un año más de vigencia, pero al no seguir NET, me voy por ahora de la señal".

"Esta decisión no quita que a futuro pueda conducir en Fox otro ciclo, o llevar NET a otro canal. Ya tuve algunos llamados, pero por el momento no hay nada confirmado", aseguró Paoloski.

Agenda Fox, el ciclo producido por el conductor a través de G5 Contenidos y que se emite de lunes a viernes a las 11.30 con la conducción de Martín Liberman y la participación de Jorge Baravalle, Darian "Rulo" Schijman, Sergio Goycochea, Patricio Muzzio y Micaela Vázquez, también llegará a su fin próximamente

"Con la gente de ESPN está todo muy bien", recalcó Paoloski. "Simplemente tomaron la decisión de no renovar los contratos, no es que me echaron. Quieren ver qué harán, tener la libertad de ver y decidir. Eso no quiere decir que en un año no esté en ESPN o no pueda volver a Fox, pero por ahora ni NET ni Agenda seguirán".

Por el momento el conductor de El Noticiero de la Gente renovó su contrato con Telefe para seguir al frente, durante 2020, del ciclo informativo de los mediodías como lo hace desde el 11 de marzo de este año .