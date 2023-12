escuchar

El presidente Javier Milei rompió con la tradición de dar el discurso de asunción frente a la Asamblea Legislativa, pautado para el día del inicio de sesiones ordinarias en marzo de 2024, y en cambio decidió adelantarse dos meses y hacerlo afuera del Congreso, de cara a la sociedad. El contenido de sus palabras sobre el estado del país fue dramático y el periodista Ernesto Tenembaum se encargó de analizarlo: dijo que las palabras del presidente, si bien le generan muchas preguntas, no puede decir que le resultaran “algo malo”. Pero alertó: “Si el enfoque es incorrecto, el daño va a ser muy grande”.

Este domingo, durante el acto de asunción, el mandatario buscó dejar claro el punto de partida de su gobierno: una situación crítica como resultado de la “peor herencia de la historia” que demandará esfuerzo pero que “va a haber luz al final del camino”. Milei sostuvo que “sabemos que en el corto plazo la situación va a empeorar” y que “veremos los frutos de nuestro esfuerzo” más adelante. “El desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo es cómo enfrenta los desafíos cuando aparecen”, afirmó.

Javier Milei en su oficina Presidencia

Para Tenembaum, las palabras del primer presidente liberal libertario de la historia nacional le generaron preguntas del tipo “¿de verdad vas a hacer esto?” y “¿de verdad estás seguro de que va a salir bien?”, manifestó el periodista, y agregó: “A mi la verdad me da la idea de decir, ¿estás seguro que este es el enfoque?”.

“Por favor, pegala, porque le estás diciendo a la gente, ‘vas a hacer el último esfuerzo’ y si te sale mal y si está mal el enfoque, no va a haber oportunidad para que otro le diga, ‘che, haceme un esfuerzo más’, porque el discurso del último esfuerzo ya se quemó acá”, consideró el conductor de Radio Con Vos (FM 89.9).

Javier Milei asumió como Presidente y dio su primer discurso en las escalinatas del Congreso Santiago Filipuzzi

Entre otros pasajes de su discurso, Milei aclaró que “no hay alternativa al ajuste y al shock. Impactará de modo negativo sobre la actividad, el empleo, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a los últimos 12 años. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de la Argentina”.

Para Tenembaum, esto implica que, si “vengo haciendo muchos esfuerzos, después quiero a alguien que no me pida más esfuerzos” de los que pidieron a lo largo de las últimas décadas. El punto “por lo menos merece algún tipo de revisión una y otra vez sobre si es correcto o no, me parece que lo que se dice a grosso modo a mí me genera muchas preguntas y no puedo dejar de hacérmelas una y otra vez”.

“Pero si el enfoque (de Milei) es incorrecto, el daño va a ser muy grande, no solamente en lo concreto, sino en la posibilidad de que esta sociedad tenga revancha”, alertó Tenembaum.

“Entonces, ojalá sea certero, ojalá sea preciso, no va a ser fácil. Podría dar mil reflexiones respecto de esto, pero en eso él fue sincero también, dijo, no va a ser fácil, va a doler, pero al final vamos a salir”, concluyó el periodista.