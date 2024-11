Tras la despedida de Leo Rodríguez, Fernando Iannello también deja Aspen

A un mes de la salida de Leo Rodríguez de Aspen (FM 102.3), Fernando Iannello, otro de sus históricos conductores, también deja la clásica emisora. Después de formar parte del staff durante 31 años, el conductor de Aspen Express (el programa que se emite de 6 a 10) indicó en sus redes sociales que no tuvo oportunidad de despedirse al aire pero que “se vienen lindos proyectos”.

Este martes, Ia voz de Iannello no formó parte de la mañana de la FM que se caracteriza por una línea musical bien definida. Bajo el eslogan de “pura música”, Aspen emite a diario clásicos del pop y el rock anglosajón, principalmente de las décadas del 70, 80 y 90, en su amplia mayoría baladas y temas mid-tempo.

“Queridos amigos, mi larga etapa en Aspen llegó a su fin. Me hubiese encantado saludarlos al aire, como corresponde, perdón la falta de respeto a mis eternos oyentes, pero no fue mi decisión”, señaló esta mañana el locutor en su cuenta de X.

Fernando Iannello y un sentido mensaje de despedida a sus oyentes @feriannello

“Quería comentarles a todos los que seguramente me esperaban al aire en Aspen Express esta mañana que no va a ser así. Va a estar Fede Benítez, un amigo y gran profesional y yo he tomado la decisión de cerrar este ciclo en Aspen. Hasta acá llegó mi participación después de 31 años en esta radio que me ha forjado como profesional durante tanto tiempo”, comentó a sus seguidores por medio de un video. “Se vienen cosas lindas por delante. Lindos proyectos, lindas propuestas. Seguramente nos vamos a reencontrar pero no quería dejar de agradecerles a cada uno de ustedes por haberme dejado entrar en su vida tantas mañanas, en esos ratitos donde deciden comenzar el día con la radio”, agregó.

Queridos amigos, mi larga etapa en Aspen llegó a su fin. Me hubiese encantado saludarlos al aire, como corresponde, perdón la falta de respeto a mis eternos oyentes, pero no fue mi decisión…Eternamente agradecido por estar siempre!!! Y por todos los mensajes!!! Hasta muy pronto! pic.twitter.com/HSr2hzM4SA — Fer Iannello (@_feriannello) November 19, 2024

Además, el conductor le dedicó una sentidas palabras de agradecimiento a sus oyentes. “Para mí, estar ahí ha sido un honor y va a seguir siéndolo porque lo que se viene va a estar muy bien también. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar todos los días y por hacerme llegar tanto cariño. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por todo lo brindado del otro lado, ha sido un honor enorme y nos vamos a reencontrar. Se vienen cosas buenas”, concluyó.

