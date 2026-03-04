Llamó a la radio y contó su problema de millonaria: “Dejaron de pagarle al buzo que sacaba las pelotitas de golf del lago”

Una oyente llamó al programa Vuelta y Media, que conduce Sebastián Wainraich en Urbana Play, y dejó a todo el equipo atónito al relatar su problema de millonaria. Según señaló, el country donde vive echó al buzo que sacaba las pelotas de golf del fondo del lago artificial. La protagonista alegó que representa un riesgo para el ambiente y dejó en claro que afecta a quienes pagan las expensas y no reciben dicha retribución.

Isabel vive en un complejo de 500 lotes con otras familias. Dentro del espacio hay un lugar destinado al deporte y específicamente el Club de Golf es el más concurrido. Sin embargo, en los últimos días las personas que desarrollan dicha actividad allí se quedaron sin el encargado de limpiar el fondo del lago y rescatar las pelotas caídas.

El ralto de la oyente dejó sin palabras a Wainraich y al resto del equipo de la radio (Fuente: Urbana Play)

“Hace 20 años que tenemos un lote con una casa en el club de campo y el problema ahora es que dejaron de pagarle al buzo que se tiraba al lago a recoger las pelotitas del campo de golf”, empezó Isabel.

Ante la pregunta del conductor de por qué echaron al buzo, la oyente señaló que se debe a la crisis económica y que por ello los vecinos dejaron de pagar las expensas. “El buzo es del country. Era... ahora no le quieren pagar más. Es un problema ecológico también porque las y los pececitos... es todo un problema, chicos. Y encima yo soy parte de la comisión ecológica del club y mi marido viene con cara de traste, pasó a ser el tema de conversación todos los días, que vuelve de jugar al golf, que las pelotitas, que el buzo… me tiene harta”, detalló.

Isabel se quejó: “Pasa que esta es una cuestión de target, no de dinero. Este club tenía ese servicio. Ahora lo quieren sacar. Es como que baja de categoría club, total. Nosotros pagamos en tiempo y forma, pero tampoco es justo que yo termine pagando el buzo para las pelotitas de todos”.

“¿Qué somos si pago todo? Somos comunistas. Por Dios, no lo permita. Gracias por ocuparse de nuestros problemas, como dice Micky Vainilla. De los pobres se ocupa todo el mundo. Hay un montón de instituciones y de nosotros solo ustedes, la verdad que son pioneros, estamos orgullosos”, concluyó con su relato Isabel.