Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 23 de abril

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 23 de abril lidera el score un thriller estreno protagonizado por Helen Hunt. Además, siguen firme Luis Miguel, la serie, Minions y el regreso al ranking de Pasión de Gavilanes.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. Te veo

El film del británico Adam Randall, escrito por el actor Devon Graye, bucea en dos ejes dramáticos paralelos: por una lado, la vida familiar de una mujer que debe lidiar con su entorno y sobreponerse al malestar de su marido por un engaño. Por el otro lado, debe resolver la misteriosa desaparición de un niño. Helen Hunt, Jon Tenney y Judah Lewis encabezan el elenco de un thriller en donde la simulación esconde la verdad. I Ver Te veo

2. Luis Miguel

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la producción de Netflix que aborda la vida personal y profesional del cantante, estrenó este domingo sus dos primeros episodios. La novedad generó un gran revuelo y se volvió tendencia en las redes sociales.

La nueva entrega de la serie continúa con giros y cambios dramáticos, además de nuevos personajes. Consta de ocho capítulos, narrados en dos líneas de tiempo, que muestran al intérprete en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano, mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar. I

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

3. Minions

Las criaturas amarillas sirven al villano más malvado de la historia, quien no perdura. En una cueva de Siberia, los Minions se aíslan del mundo e inician una nueva vida, pero ante la falta de alguien a quien servir, deciden iniciar la búsqueda de un líder. La producción de animación cuenta con las voces de Sandra Bullock, Pierre Coffin y Michael Keaton, entre otras celebridades. I Ver Minions

4. The Baker and The Beauty

Esta serie se incorporó al catálogo de Netflix el 13 de abril y, en muy poco tiempo, llegó al top 10. Cancelada por ABC tras su primera temporada, su éxito en la plataforma de streaming logró despertar la ansiedad de miles de personas que ahora piden una segunda entrega. ¿La historia? Tras un encuentro fortuito, un panadero comienza una historia de amor con una mega estrella del mundo de la moda. Ambos deben superar sus prejuicios, los celos y el choque de dos mundos completamente diferentes. | Ver The Baker and The Beauty

5. The Walking Dead

Apocalíptica y distópica, la serie que lleva diez temporadas muestra la lucha de los últimos integrantes de la humanidad que buscan sobrevivir en medio de un universo sembrado de muerte. La historia está basada en un cómic y se espera que la saga concluya en 2022. I Ver The Walking Dead

Tráiler "The Walking Dead" | Temporada 10

6. Quién mató a Sara

La serie mexicana de 10 episodios dirigida por José Ignacio Valenzuela, ¿Quién mató a Sara?, tiene como protagonistas a Manolo Cardona y Carolina Miranda. Después de haber estado encarcelado injustamente durante casi 20 años, Alex Guzmán obtiene su libertad y tiene el plan perfecto para descubrir por qué la poderosa familia Lezcano lo culpó del asesinato de su propia hermana. De esta manera, su único objetivo es encontrar al verdadero asesino. I

Trailer de "Quién mató a Sara" - Fuente: Netflix

7. New Amsterdam

Aunque fue lanzada en 2018, la serie no se mueve del ranking de Netflix en nuestro país desde que se sumó al catálogo de ficciones. New Amsterdam, creada por David Schulner, es un drama médico que sigue los pasos de la aclamada Grey’s Anatomy. La producción de dos temporadas se sitúa en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. El protagonista, interpretado por Ryan Eggold, obtiene el cargo de director médico y trata de romper las barreras que supone la burocracia para la institución, así como proveer de los mejores cuidados posibles a sus pacientes y derribar el statu quo que impera en el lugar. I

8. La serpiente

La historia de los asesinos en serie es una de las propuestas de Netflix que más éxito cosecha en cada uno de los mercados donde se presenta. Se trata de una película sobre el accionar de Charles Sobhraj, un asesino y traficante de piedras preciosas, cuyo camino delictivo deja el saldo de decenas de jóvenes muertas en Asia entre 1975 y 1976. Con el actor Tahar Rahim a la cabeza, el material no es apto para espectadores sensibles. I Ver La serpiente

9. Pasión de Gavilanes

Esta telenovela colombiana tuvo 188 episodios, emitidos entre 2003 y 2004. Fue escrita por Julio Jiménez, producida por RTI Colombia en conjunto con la cadena Telemundo y con la participación de la empresa Caracol TV. Está basada en la telenovela de 1994 Las aguas mansas, también escrita por Jiménez y producida por RTI, transmitida por Canal Uno. A pesar de no ser un estreno, fue incorporada a la plataforma y volvió a cautivar a la audiencia, casi 20 años después. I I Ver Pasión de Gavilanes

10. Pasajero inesperado

Una película de astronautas con todos los condimentos del género. Esta vez, se trata de una expedición a Marte que durará dos años cuya tripulación está conformada por tres exploradores del espacio: una investigadora médica, un biólogo y la comandante. Lo que se plantea como una misión sin sobresaltos, se ve bruscamente alterada por la aparición de un pasajero descompuesto que quedó atrapado en la cabina antes del despegue. Protagonistas: Anna Kendrick, Daniel Dae Kim y Toni Collette. I Ver Pasajero inesperado

