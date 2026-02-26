Qué dijo Raquel Mancini sobre su romance secreto con Nicolás Repetto

Pese a la exposición mediática, hay algunos romances que pasan inadvertidos ante el ojo público; y el de Raquel Mancini y Nicolás Repetto es uno de ellos. A más de 30 años de su affaire, la noticia salió a la luz y la exmodelo no solo rompió el silencio, sino que contó el modus operandi que tenían para verse.

Raquel Mancini reveló uno de sus vínculos ocultos y sorprendió a todos NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Fue en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, cuando el periodista quiso saber sobre el vínculo que mantuvo a escondidas con el conductor en el verano de 1992. “Ya pasó mucho tiempo, él está casado ahora, no tiene nada que ver, pero bueno, en su momento fue así. Yo veía el programa de él y ahí pegamos onda, era noviembre”, expresó sobre el ciclo Fax que se transmitía en Canal 13.

En ese sentido, aseguró que en aquel momento Repetto se encontraba separado de Reina Reech. “Empezamos a salir, obviamente escondidos, porque no estaba para que sea público, yo no tenía ganas y él tampoco, era muy fuerte en ese momento eso. Entonces, bueno, nos escondíamos”, sostuvo.

Raquel Mancini contó los detalles de su affaire con Nicolás Repetto (Foto: Captura Ig)

Y explicó: “Después vino a Punta del Este y fui a la casa de él, y entré en un baúl cinco cuadras antes, porque antes no estaban las redes sociales, estaban los paparazzis con las cámaras enormes, así, que te miraban y ponían el teleobjetivo y te hacían bola, o sea, te sacaban. Entonces, entré en el baúl, me quedé tres días en su casa y cuando me fueron a buscar de vuelta me fui en el baúl de nuevo. Y nadie se enteró hasta ahora, que lo cuento. Fue hace treinta años y Nico es un divino, Florencia (Raggi) es una divina... Me cag** de calor, te cuento”.

El operativo no era sencillo: el interior del baúl no estaba vacío. Raquel debía acomodarse entre reposeras, sombrillas y bolsos con restos de arena que quedaban de las jornadas de playa. Además, eran los años dorados de la farándula argentina en Uruguay, donde un romance de ese calibre valía una fortuna para las revistas de chimentos.

Raquel Mancini y un affaire con Nicolás Repetto tras su separación de Reina Reech

Sobre su vínculo pasado con Repetto, comentó: “Buena onda, buen feeling, todo eso, pero no llegué a sentir ni enamorarme, o sea, buena onda, nada más. Me sentía bien con él estando juntos, pero nunca lo quise, no me enamoré de él, para nada”. Asimismo, afirmó que el conductor tampoco llegó a enamorarse de ella. “Él después se enganchó con Flor, se enamoró de Flor. Yo agarré otro camino también, así que… cada uno fue su camino, en la mejor onda y chau”, subrayó.

Consultada sobre si actualmente tiene contacto con el presentador de Sábado Bus, Raquel contó que no habla desde hace un tiempo, pero que el trato es cordial. “Me lo crucé hace diez años, una cosa así, con Florencia. ‘Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?’“, detalló.

Para Mancini, el tiempo transformó aquella travesía en una comedia. “Nos reíamos mucho después en casa de todo eso”, sostuvo. Con total naturalidad, cerró el tema al reivindicar el valor de los buenos recuerdos: “Fue divertido, es una anécdota graciosa y nada más. Son esas cosas que no te pasan todos los días y hoy las contás con una sonrisa”.