Rating: cuánto midió la cuarta gala de eliminación de Gran Hermano

Desde que Gran Hermano volvió a la pantalla, a mediados de febrero, todo tipo de polémicas se suscitaron debido al formato que propone, en este caso, que 28 personas convivan en una casa seguidos por una cantidad de cámaras las 24 horas. De la sorpresa del ingreso de Andrea del Boca a una participante expulsada, a menos de tres semanas del estreno, en la pantalla de Telefe pasó de todo.

Esta intensidad hizo que la última semana fuera muy caliente y que el promedio de rating subiera considerablemente. En la noche del aniversario de los 25 años de Gran Hermano implementaron el famoso DAR [derecho a réplica]. Experimentado primero en Italia, el derecho a réplica le permite a una persona ajena al reality presentarse frente a frente con cualquiera de los participantes con el que esté relacionado para poder dar su versión de algo que hayan dicho dentro de la casa. Así fue que Lucas, el exnovio de Luana Fernández, apareció en Zoom, dentro de una pantalla, para hacer su descargo, luego de que ella lo dejara estando dentro del programa. El impacto para la joven fue tal que explotó en un ataque de llanto y amenazó a Gran Hermano con irse de la casa. Polémica mediante, el reality promedió 15 puntos. Pero la que hizo explotar la pantalla fue Carmiña Masi, la periodista paraguaya, protagonizó un escandaloso episodio cuando emitió varios comentarios racistas dirigidos a Jenny Mavinga, participante oriunda del Congo. Ante la gravedad de los hechos, el Big decidió expulsarla de la casa frente a todos sus compañeros. Nuevamente, GH escaló en audiencia y obtuvo un promedio de 16.4, la marca más alta desde su debut. Además, Carla “Carlota” Bigliani fue eliminada por el voto de la gente.

Esta fue una semana donde todos los participantes estuvieron en la placa de votos positivos, lo que quiere decir que el público fue el que decidió quién saldría de la zona de peligro. En distintas etapas, Santiago del Moro fue anunciando quiénes eran los “hermanitos” que seguían en carrera dentro de la casa. Tras una cena de nominados que dejó mucha tela para cortar, en la gala del domingo, fueron salvados Nazareno Pompei, Franco Poggio, Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia y Jenny Mavinga. Además, Jesica Maciel se sumó como una nueva participante que, entre otras cosas, se presentó como la primera therian en la casa de GH. “La Maciel” se define como una “ticktosaurio”, por ser una de las primeras mujeres trans que se hizo famosa por hacer humor en esa red social.

La gala de eliminación de Gran Hermano arrancó pasadas las 22.35 con un piso de 16.9 puntos que le dejó la primera parte de la semifinal de Masterchef Celebrity donde los cuatro famosos que quedaron tuvieron que replicar un plato de cordero en croute con puré de edamame y menta con reducción de aceto y ciruelas pasas, casi una obra de arte. Rápidamente, Santiago del Moro dio a conocer el nombre del primer participante que salió de peligro. Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Kennys Palacios, Martín Rodríguez y Nicolás “Nick” Sícaro quedaron a merced del Supremo.

Con 15.1 puntos, el conductor anunció que Eduardo fue el premio salvado por el público, para sorpresa de todos, con el 23.2% de los votos. Luego llegó el turno de Brian con el 28.3%, Zunino con 36.1% y Kennys con 52.3%.

El rating trepó a 15.9 puntos cuando Martín y Nicolás quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el segundo fue eliminado con el 43.9% de los votos.