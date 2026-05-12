Rating: del estreno de la ficción vertical de Wanda Nara a la eliminación de Gran Hermano

La competencia de este lunes se vio modificada por el estreno de la primera ficción vertical que produjo Telefe. El fenómeno de este formato que se originó en China llegó a la Argentina y el canal líder eligió a Wanda Nara y Maxi López para protagonizarlo. En la trama, la expareja, que se interpretan a sí mismos, aceptan ser parte de una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad de la serie, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad. Triángulo Amoroso, se puede ver en todas las redes de @telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) y se emitirá toda esta semana, en la pantalla chica, después de Pasapalabra.

Por su parte, tras la visita de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano con las palabras clave de los familiares, este lunes cinco participantes estaban en la cuerda floja dentro de una placa de votos negativos oculta: Danelik Star, Franco Zunini, Daniela de Lucía, Emanuel Di Gioia y Cinzia Francischiello. El reality de Telefe viene de pasar una de sus semanas más difíciles luego de la eliminación de Nazareno Pompei, la muerte de la perrita de Manuel Ibero y la imprevista salida de Yisela Yipio Pintos, por problemas de salud de su madre.

La competencia de la noche comenzó con Pasapalabra liderando la franja con 8,3 puntos. En el ciclo que conduce Iván de Pineda se enfrentaron Maxi López, Débora Nishimoto y Clara Kovacic versus Eugenia Guerty, Nora Colosimo y Pachu Peña. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Gabriel Camino que interpretó El amor de mi vida de Ricky Martin, conquistó a los cuatro jurados, logró el verde perfecto y terminó cantando a dúo con Abel Pintos. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluarán según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 7,7. Por su parte, LAM quedó tercero en la franja con un pico 3,6 y Bendita llegó a los 3,4.

La ficción vertical Triángulo amoroso que protagonizan Wanda y Maxi López se emitió pegada a Pasapalabra, arrancó con 11,7 y llegó a 13.1 puntos. A la mediática la acompañan Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo, todos de alguna manera u otra relacionados con temas de la vida Nara.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano, con un piso de 12,5 con toda la expectativa de la eliminación. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 8,2 puntos y le dio pie al comienzo de Otro día perdido, en la vuelta de Mario Pergolini a la televisión tras la muerte de su madre. Por su parte, BTV y Bienvenidos a ganar compitieron por el tercer puesto con picos de 2,3 y 2,2, respectivamente. En eltrece, el exCQC recibió a Marcela Kloosterboer y se lo vio muy emocionado por la pérdida de su mamá. “Los días que pasé fueron un poco difíciles para mí, gracias por los aplausos. Pensé que no me iba a emocionar, igual tengo chistes de funerales para tirar. ¡Gracias a todos por el cariño recibido!”, dijo. El pico del late show de eltrece fue de 5,1 puntos.

Tras varios días en los que los participantes no supieron quiénes estaban nominados por la placa oculta que implementó Gran Hermano, en el comienzo de la gala de este lunes, Santiago del Moro anunció que Cinzia era la primera salvada con el 4,8% de votos negativos, seguida por Emanuel con el 11.9 % y Zunino con 18.7%y. Danelik y Dani quedaron en la cuerda floja y finalmente, la coach quedó fuera de juego con el 52.7%, en la noche que el reality de Telefe tocó los 14,5 puntos y fue seguido casi por un millón de individuos, solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En el final del programa, el Big les anunció que esta semana todos los participantes estarán nominados en la placa “planta” y el miércoles se irá uno de los jugadores.