Rating: cuánto midió la primera gala de eliminación de Masterchef Celebrity después del repechaje

MasterChef Celebrity entró en su último mes al aire y lo que viene será muy complejo. En esta instancia final el jurado se volvió muy exigente y eso se pudo ver en los últimos programas del repechaje. Llegaron de la gala de última chance Ian Lucas, Evangelina Anderson, Leandro ‘Chino’ Leunis, Miguel Ángel Rodríguez, Esther Goris, Rusherking y Maxi López que no logró pasar al objetivo en la prueba de los huevos escoceses. En la noche de eliminación, el grupo tuvo que dejar todo para poder permanecer en el reality.

La competencia del prime time comenzó con los especiales de Pasapalabra con Ximena Capristo, Gustavo Conti y Manu Pal contra Maite Lanata, Luly Illbele y Emily Lucius versus LAM, Bendita y los últimos capítulos de El encargado en eltrece, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 10.3 puntos, mientras que la ficción de Disney se posicionó segunda con 4.8. Detrás estuvo el programa de espectáculos de Ángel de Brito con una marca máxima de 3.6 puntos de rating, en su temporada número once, y Edith Hermida con 3.2. Pasadas las 22.15 arrancó la nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 10.1. Mientras el resto de los participantes supervisan todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante la prueba y no quedar fuera de juego. Los famosos tuvieron que sortear el desafío de lavar los platos en el menor tiempo posible y la que ganó fue Evangelina y obtuvo 30 segundos más en el mercado. Luego enfrentaron el reto de preparar pastas de varios colores en 60 minutos. “El secreto de esta gala será combinar la originalidad y la creatividad, en un plato que nos deslumbre”, advirtió Germán Maritetgui. Mena Duarte, especialista en diseño con masas, se sumó para orientar a los participantes. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 11.2, en un enero de números muy bajos.

Por su parte, “Agente Fortune” con Jason Statham y Hugh Grant se mantuvo segundo en la franja con un pico de 4.1 puntos. Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2.2 y Polémica en el Bar, en su nuevo horario de las 22, con 1.8 se mantuvieron peleando el tercer lugar. Mariano Iúdica junto a Diego Moranzoni, Yanina Screpante, el periodista Javier Calvo, Alicia Barbasola y Gabriel Schutz hablaron, entre otros temas, de la relación de Wanda Nara y Maxi López, cuando los ex son amigos.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares en uno de los desafíos más complicados hasta el momento. La primera en presentar su plato fue Evangelina Anderson, tortellinis rellenos de langostinos. Seguida de Ian Lucas con ravioles bicolor rellenos de jamón y roquefort con una salsa de verdeo y panceta, y el Chino Leunis con un raviol abierto relleno de zanahoria y queso azul, por los que fueron felicitados.

Por su parte, Esther Goris preparó unas cintas negras con salsa de tomate, ajo y perejil que la dejó muy complicada. Miguel Ángel Rodríguez cocinó unas cintas tricolor con crema de panceta y ajo; Rusherking, Fetuccinis bicolor con salsa Alfredo y Maxi López, farfalle bicolor con salsa de manteca y salvia.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 12.9 puntos, en la noche en la que Esther Goris y Maxi López quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la actriz fue eliminada. “Yo sabía que me iba. Tuvieron palabras que me conmovieron mucho. Desde ya gracias por la comprensión, por la ayuda de mis compañeros, de los chefs y de Wanda en el mercado. Me encantó estar acá”, admitió.