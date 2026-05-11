Mauro Icardi compartió una jugada foto de la China Suárez y fue contundente: “El mayor campeonato lo gané en la vida”

Mauro Icardi dio que hablar este lunes luego del descargo que hizo en su cuenta de Instagram tras el triunfo en el campeonato de la liga turca del club Galatasaray. Después de dedicarle un texto a sus hijas: Francesca e Isabella, compartió una foto de María Eugenia “La China” Suárez con un traje de baño que encendió las redes sociales.

La actriz se unió a los festejos de su pareja y, además de acompañarlo en el campo de juego y por las calles de Estambul, posó es bikini desde el jardín de su casa, en la segunda ciudad más importante de Turquía.

La China Suárez posó en medio de los triunfos del Galatasaray y Mauro Icardi la señaló como su mayor trofeo (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, escribió el delantero a la vez que añadió emoticones de un corazón y otro de la copa. Por su parte, Suárez replicó ese posteo en su propio perfil y también agregó emojis de emoción y un corazón.

Suárez replicó la historia de Icardi e incluyó dos emoticones (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

En la foto se puede ver a la China Suárez mientras mira hacia un costado y viste un traje de baño negro, en pleno atardecer. Además, una de sus piernas está posada sobre una pelota color plata y verde.

Esta imagen llegó después de dedicar parte de su éxito bajo la camiseta del Galatasaray a las hijas que tiene producto de su relación con Wanda Nara.

El descargo de Mauro Icardi tras el triunfo con el Galatasaray (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos. Pero nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ustedes también son parte de esta historia", sostuvo.