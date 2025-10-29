Rating: cuánto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity con una sorpresiva salida

Desde que Masterchef Celebrity llegó a la pantalla de Telefe se convirtió en el programa más visto del día de la televisión abierta. Y es que el reality que conduce Wanda Nara tiene la dosis justa de competencia, picantes idas y vueltas mediáticos y poco de cocina, dentro de un formato que en otros países, por lo general, requiere de todo lo contrario. Pero el canal decidió que la receta del concurso sea 80% de juego y 20% de preparación. Y a juzgar por el rating, la fórmula les funciona.

La noche comenzó con una competencia bastante pareja entre los especiales de Pasapalabra con participantes del reality de cocina versus Buenas noches familia. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 10.4 puntos, mientras que Guido Kaczka se mantuvo cerca con 7.2. Pasadas las 22.10 arrancó la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity con un piso de 10.5. Este lunes, Emilia Attias fue salvada en el día de última chance por su preparación turca: “Lahmacun y babaganush”, entonces fueron Maxi López, La Joaqui, Esteban Mirol, Claudio Husain, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Ian Lucas, Sofi Gonet, Agustín Cachete Sierra, Julia Calvo y Sofi Martínez los que tuvieron que desplegar todo su talento para quedarse en la competencia. La prueba de esta noche para no quedar eliminado fue cocinar en 60 minutos un plato a elección agridulce con alguna fruta.

Bajo la atenta mirada desde el balcón de los participantes que pasaron a la siguiente ronda, el resto de los concursantes hicieron lo que pudieron frente a uno de los desafíos más complicados hasta el momento. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 12 puntos. Una vez más, en medio de la tensión de la gala, se volvieron a cruzar Maxi López y Wanda Nara. “¡Metele que vos sos medio lento para todo! Quiero que seas sincero aunque sea una vez en esta relación: ¿quién se va esta noche? ¿Serás vos?”, le preguntó la conductora. “Espero que no”, atinó a contestar el padre de sus hijos. A la hora de evaluar los platos, la pantalla de Telefe tocó 14 puntos. La Joaqui presentó gazpacho con camarones que fue muy bien recibido por el jurado. Luego el Turco Husaín entregó un solomillo de cerdo con batatas y salsa de maracuyá, Sofi Martínez un ceviche de langostinos con leche de tigre de maracuyá, Julia Calvo churrascos de cerdo con puré de manzana y Cachete Sierra unas chuletas de cerdo con puré de manzana, mango caramelizados y boniato, todos sin buenos resultados. En esa instancia, con los nuevos índices que arroja Kantar Ibope Media, 1.023.526 individuos veían el reality de cocina.

Siguió Esteban Mirol con matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de puré batatas, cebollas caramelizadas y peras. Ian Lucas presentó muslos de pollo a la naranja con ciruelas caramelizadas, Maxi López unas brochetas de cerdo, peras, naranjas y cebollas moradas con base de arroz y salsa de manteca de maní y Miguel Ángel Rodríguez con solomillo de cerdo con salsa agridulce, todos con devoluciones dispares.

Momi Giardina optó por un matambrito de cerdo con espárragos y pickles de frambuesas y recibió felicitaciones de todo el jurado. “Este es el ejemplo de cuando algo fantástico se vuelve superlativo”, comentó Donato de Santis. Finalmente la Reini cocinó unas ribs de cerdo con chutney de manzana y papas pay, otro de los platos más exitosos de la noche. Después de probar once preparaciones agridulces, Damián Betular, Germán Maritegui y Donato decidieron dejar en la cuerda floja a Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja arriba de los 5.5 puntos, seguido de Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2.4 y Pasó en América con 1.9. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 4.3. El conductor dialogó mano a mano con Juan José Campanella sobre su trayectoria cinematográfica, la ceremonia de los premios Oscars y lo que significa trabajar en el exterior. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja arriba de los 4 puntos.

A las 23 arrancó Polémica en el bar con Mariano Iudica junto con Charlotte Caniggia, Luis Ventura, Silvina Escudero, Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo y Santiago Bilinkis. Todos conversaron sobre todos los temas del día con 0,8 puntos. En una buena noche en materia de rating para Masterchef con un pico de 15.5 puntos, finalmente, Mirol quedó eliminado. “Las cosas salieron mal y acepto la decisión. Yo tomé muy en serio las palabras de ustedes”, dijo el periodista antes de abandonar el programa. Y a juzgar por los números, hay cocina para rato.