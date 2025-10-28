Novedades de la TV: Benjamín Vicuña vuelve a eltrece, Moria tiene equipo y América apuesta por Mar del Plata

Luego del paso de Carmen Barbieri y María Belén Ludueña por el horario de la primera mañana de eltrece, Moria Casán debutará el 10 de noviembre con La mañana de Moria, desde las 9 am. La One llevará adelante un magazine de actualidad y espectáculos que competirá directamente con A la Barbarossa, ciclo que lidera esa franja. El panel que la acompañará está conformado por Cinthia Fernández, María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Amalia Díaz Guiñazú, Mercedes Ninci desde el móvil, Federico Seeber y Gustavo Méndez.

Moria Casán será figura de las mañanas en la TV a partir de noviembre Mauro V. Rizzi

La capocómica adelantó: “Estoy feliz de estar en eltrece, es un canal que tiene linaje, comencé en esta señal hace más de 50 años, así que lo amo. Nunca había tenido mi programa acá, si estuve muchos años de jurado con Tinelli”.

América, media partner en Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata celebra su 40ª edición y se realizará del 6 al 16 de noviembre. El evento tendrá como proyección inaugural la película El beso de la mujer araña, presentada por su director Bill Condon.

El beso de la mujer araña, con Jennifer Lopez, se verá en el comienzo del Festival de Cine de Mar del Plata Sundance

La novedad de este año es que América TV será media partner y, como tal, cubrirá todo lo que suceda. Guido Zaffora y Lucía Baldi serán los enviados especiales y dentro de la programación del canal habrá segmentos diarios con información exclusiva y dos programas especiales con todas las novedades de esta edición. Entre otras actividades, además de la Competencia Internacional y exhibiciones de las secciones Clásicos y Autores y Autoras en el Centro Provincial de las Artes, se recordará al director checo Milos Forman con dos de sus películas más celebradas en copias restauradas: Atrapado sin salida y Amadeus. Por su parte, habrá un homenaje a Fabián Bielinsky, a 25 años del estreno de Nueve reinas.

Benjamín Vicuña vuelve a la pantalla de ElTrece

El ciclo The Balls fue una de las grandes apuestas del primer semestre dentro del canal que comanda Adrián Suar. Originalmente llamado The quiz with balls, el formato de preguntas y respuestas, se basa en dos equipos que compiten por episodio, cada uno compuesto por cinco miembros de una familia o amigos que hacen de todo para ganar el premio mayor de diez millones de pesos.

Benjamín Vicuña grabará 40 programas del ciclo The Balls, que se emitirán desde enero Alejandra López

Se colocan seis bolas gigantes numeradas en la parte superior de un conjunto de rampas paralelas que llevan hasta el borde de una pileta. Estas esferas gigantes corresponden a posibles respuestas a las preguntas que se harán durante el juego sobre diez categorías. Cada uno de los tópicos tienen seis chances o tantas respuestas correctas como miembros aún están en el juego. Cada posibilidad se asigna a una rampa diferente y los participantes deberán pararse en la parte inferior sobre las opciones que creen que son afirmativas, de espaldas y sobre la pileta. Luego se sueltan las pelotas, ya sea todas a la vez, en grupos o individualmente, según lo solicite el conductor. Si una es correcta, un mecanismo la detiene antes de que pueda llegar al final; si no, golpea al concursante, lo arroja al agua y lo deja fuera del juego.

Si bien el ciclo no tuvo el éxito que el canal esperaba, durante el verano tendrá una segunda temporada pero esta vez conducida por Benjamín Vicuña. El actor grabará 40 programas que se emitirán desde enero, en el prime time de eltrece.