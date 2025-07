Rating: cuánto midió una de las galas con más rechazos de La Voz Argentina

Desde el día de su debut, La Voz Argentina se consolidó como el programa con mayor rating de la televisión. El talent show de Telefe sigue en la búsqueda del mejor cantante amateur de todo el país. Los artistas fueron preseleccionados entre los más de veinte mil concursantes que se presentaron a los castings presenciales en las diferentes provincias. Los participantes salieron de allí y de las redes sociales, con más de seis mil videos con interpretaciones de todo tipo que subieron a Tik Tok.

Desde las 21, Sofi Martínez junto a Momi Giardina y Santi Talledo arrancaron a reaccionar al programa en vivo, llevando toda la emoción del big show a las plataformas digitales. Entrevistas a los participantes que quedaron en los diferentes teams refuerzan el espíritu de esta nueva edición desde Streams Telefe con 49.000 usuarios y Luzu con 20.000. Esta temporada llegó renovada: una de las novedades más importantes es el cambio de conductor que dejó afuera a Marley. Nicolas Occhiato está al frente del big show, con una fuerte impronta en diferentes redes sociales.

Este domingo desde las 21.55, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! continuaron en la búsqueda de las últimas voces para sus equipos. El ciclo arrancó con un piso de 9,3 puntos que le dejó la edición dominical de Pasapalabra, especial por el Día del amigo, en la que compitieron Marley, Georgina Barbarossa y Rocío Marengo que se enfrentaron a Lizy Tagliani, Vicky Xipolitakis y Noelia Marzol. El primer participante fue Thomas Dantas que interpretó “Por amarte así” de Cristian Castro, dedicado a su novia, y logró que los cuatros coaches se dieran vuelta. “Pude tranquilizarme en el arranque pero cuando se dieron vuelta me mató, me desestabilizó”, afirmó el joven que terminó eligiendo al cantante cordobés.

Nicolás Occhiato fue hasta la casa de Juanito Maschwitz, en Beccar, quien diseña su propia ropa y es cantante de ópera: “Vivo una doble vida, me disfrazo de coreuta y a la noche voy a una fiesta a vestirme de alienígena”. Eligió “Rumore”, de Raffaella Carrá, pero nadie se dio vuelta. Esto provocó un mal humor visible en el participante y todos los coaches fueron a abrazarlo. Axel Muntón interpretó “Perfect”, de Ed Sheeran, con una versión idéntica al autor y eso provocó que ninguno lo eligiera. Pasadas las 22.15, La Voz Argentina escaló a los 11 puntos.

Emma Roach cantó “Fue amor” de Fito Paez con una interpretación muy personal y logró que Luck Ra se diera vuelta. “Yo sigo mucho mi corazón y esa felicidad que vos trasmitías me hizo elegirte”, argumentó el coach cordobés. Julián Tonello interpretó “The scientist” de Coldplay y marcó la diferencia tocando el piano, sin embargo, nadie lo eligió. “Lo que hiciste fue muy técnico pero no llegó a emocionarme del todo para el cupo de gente que tenemos que elegir acá”, se justificó Lali. Macarena Paggi eligió el tema “Con los años que me quedan”, de Gloria Stefan, y así entró en el team Espósito. Desde Colombia llegó Carol Quiroz para cantar “Hijo de la luna”, de Mecano, pero no logró pasar a la siguiente instancia. Carolina Rozzi eligió “I’ll never love again” y fue otra de las participantes que no gustó. “Los libros de la buena memoria” fue el tema que eligió Lisandro Domínguez y se lo disputaron entre Miranda y Soledad pero él se quedó con el dúo pop. Pasadas las 22.30, el ciclo tocó la marca máxima de la noche 12,6 puntos.

De Córdoba a la pista de La Voz Argentina, Lucila Garombo llegó con guitarra en mano. Desde los tres años estudió ese instrumento y se crió cantando en la parroquia de su pueblo. En su adolescencia decidió ser monja pero fue algo que no la movilizó del todo y por eso volvió a la música. Interpretó “Entra a mi hogar” y logró que la Sole se diera vuelta. Delfina Berveke optó por el tema de Lali Espósito “2 son 3” pero no logró conmover a los coaches.

Oriana Rubiño nació ciega, con cataratas bilaterales y sufrió bullying de chica. Viajó desde San Juan para interpretar “Loba”, el tema de Shakira, pero no pudo pasar a la siguiente instancia. “No me salió tan bien pero fueron los nervios”; admitió la joven. A esa altura en la red social X se discutía si era la peor noche desde que arrancó el ciclo o si, en realidad, como era el Día del amigo y mucha gente no vería el programa, “entonces pusieron a los peores”. Finalmente, María Eugenia Cardozo interpretó “Las Botellas” y logró que la Sole y Luck Ra se dieran vuelta, ella se quedó con la folklorista, a pesar de que su hijo era fan del cuartetero.

Pronto llegarán las batallas, segunda etapa del programa, en la que se enfrentarán dos participantes del mismo equipo e interpretarán, a dúo, una misma canción. Al finalizar la performance, el coach deberá decidir quién sigue en el certamen y quién debe abandonar el programa. Además, cada titular tendrá la posibilidad de robar hasta dos participantes de otro team.