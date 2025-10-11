Rating: el triunfo de la selección nacional sobre Venezuela encendió los números del feriado

La selección argentina vuelve a presentarse en una nueva doble fecha antes del Mundial 2026. En esta oportunidad, el equipo conducido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos y este viernes fue el primero frente a Venezuela. En un día de muy bajos números debido al feriado, a las 20.40 comenzó la previa desde el Hard Rock Stadium de Miami con un piso de 7 puntos. El encuentro fue una nueva oportunidad para ver al conjunto albiceleste frente al mismo rival que superó recientemente por 3 a 0 en el Estadio Monumental, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

A las 21.15 con los relatos y comentarios de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, junto a todo el equipo de Deportes Telefe, comenzó el partido con un piso de 11.9 puntos. Bajo la atenta mirada de Lionel Messi desde la tribuna, se hizo un minuto de silencio, con cada jugador con un brazalete negro, por la muerte de Miguel Ángel Russo. El dominio de Argentina fue absoluto y aunque no hubo goles en los primeros 30 minutos, un zurdazo de Lautaro Martínez casi se convierte en la apertura del marcador y, más tarde, el remate de Nicolás Paz dio en el palo. Finalmente, Giovani Lo Celso anotó el 1-0. En ese momento, el rating escaló a los 16.1, despegando del resto de los programas.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni se presentó en el campo de juego con la idea de probar jugadores que puedan pelear un lugar en el Mundial. Argentina y Venezuela se cruzaron 29 veces con 24 triunfos argentinos, tres empates y apenas dos victorias de la Vinotinto. En el entretiempo, los demás programas pudieron subir sus números: Buenas noches familia trepó hasta los 5.4 puntos y quedó segundo en la franja. Por su parte, Pasó en América obtuvo un pico de 2.1 y Bienvenidos a ganar, con Laurita Fernández por el Nueve, alcanzó los 1.8 puntos.

El segundo tiempo comenzó a las 22.15 con un piso de 13.3 puntos, liderando la noche. De la misma manera que en la primera etapa, la selección nacional llevó el control del encuentro. Con los ingresos de Leonardi Balerdi, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, la Argentina apuntó varias veces al arco venezolano sin resultados y el partido terminó 1 a 0, con un pico de 15.4 puntos.

A las 22.42 arrancó Otro día perdido con un piso 4.7 de puntos. Mario Pergolini mano a mano con Juana Molina se sostuvo entre los 3.8 y los 5.5 puntos. El conductor repasó con la actriz su carrera en la TV, la relación con su familia y el camino en el mundo de la música. Poco después, Polémica en el bar comenzó con 1.5 puntos, con la controversia que generó la foto de presentación de Masterchef Celebrity. Con Silvina Escudero, Guido Zaffora, Karina Iavícoli, Diego Moranzoni y Gabriel Anello, Mariano Iudica pasó por todos los temas del día.

Al término del partido, Marley y Damián Betular visitaron la vibrante Malasia, un país de rica mezcla cultural. La dupla exploró la gastronomía local con sabores exóticos. Además, conocieron las imponentes Batu Caves, el santuario hindú más grande, y fueron testigos de la colorida fiesta de Thaipusam. Por el mundo se mantuvo liderando entre los 6.7 y 8 puntos.

El fútbol sigue demostrando que es de las pocas opciones que aún elige el público, incluso un feriado, de manera masiva a la hora de ver televisión abierta. Todos los demás, la tienen que remar.