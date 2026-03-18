Rating: cuánto midió la semifinal de MasterChef

Cuando en octubre del año pasado MasterChef Celebrity encendió por primera vez sus hornallas, nadie podía pensar que varios de los famosos que llegaron sin saber cocinar ni un huevo frito se convertirían en semifinalistas de uno de los concursos más exigentes de la televisión. Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes fueron pasando las distintas pruebas y quien hizo el peor plato fue abandonando el programa semana a semana.

Desde cocinar a ciegas a utilizar diferentes materias primas, los participantes tuvieron que dejarlo todo para seguir dentro de la competencia. Por eso, en estas instancias finales, es doble el mérito de quienes llegaron y siguen el camino hacia la final que será el jueves. Sofía “La Reini” Gonet, Maxi López, Ian Lucas y el “Turco” Husaín quedaron a un paso de ganar pero para eso tuvieron que enfrentarse a uno de los desafíos más complejos de toda la competencia.

La gala clave de MasterChef Celebrity arrancó con un piso de 12.5 puntos que le dejó Telefe Noticias, pasadas las 21.40. La consigna era replicar un plato de cordero en croute con puré de edamame y menta con reducción de aceto y ciruelas pasas, casi una obra de arte. Pero antes de empezar a cocinar, los participantes se sorprendieron cuando al descubrir una tela recibieron un cuadro enmarcado donde estaban sus chaquetas blancas, impecables de cocina, que usarían en caso de llegar a la final.

En la otra competencia, la del rating, el concurso de Telefe se enfrentó con el séptimo programa de Es mi sueño con Guido Kaczka que cosechó una marca máxima de 7.8 puntos. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno, desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes, accederán al “Palco del Ópera”. Esta noche, sorprendió la performance de Azul Saita que brilló con “Como la flor” y deslumbró al jurado. Por su parte, Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a 2 puntos y Beto Casella con BTV marcó 1.3.

A la hora de las devoluciones el rating de MasterChef trepó a los 15.5 puntos. La tensión se sentía en el aire porque hoy no solo fue una carrera contra el reloj, la presión de saber que la final quedaba a un paso lo complicó todo. El primero en presentar su plato fue Maxi López con dificultades. “El cordero está bien sellado pero está mal ejecutado”, sentenció Donato de Santis. Luego llegó el turno del Turco con un plato que tampoco estuvo logrado. “El puré es un milagro porque era una sopa de edamame”, criticó Betular.

La Reini presentó su plato y antes advirtió: “Estamos todos muy miedosos hoy, que pase lo que tenga que pasar”. Martitegui la felicitó por la croute, la salsa y el ligero rosado de carne, “aunque necesitaba un sellado más lento”. Finalmente, Ian Lucas obtuvo una buena crítica del jurado: “salsa, puré, croute y la carne tiene mucho sabor. Dos minutos más de sellado te hubiera ayudado más”, comentó Donato.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 17.5 puntos, en la noche en la que Ian Lucas y la Reini se consagraron finalistas.