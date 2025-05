Rating: el versus menos pensado recalentó los números de la gala de eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano está entrando en la recta final y es imposible que la mayoría de los jugadores no queden nominados en la placa de eliminación. Las alianzas, enfrentamientos y discusiones están a la orden del día, ya que los casi seis meses de convivencia se hacen notar. Tras la salida de Lucía Pantone, la casa cambió y eso se refleja en los grupos que están preparándose de cara a la final, que será dentro de un mes. Mientras que el tridente que ahora forman Santiago Algorta y Luz Tito quedó golpeado, Katia Fenocchio trata de acercarse a ellos, sin ánimos de querer ocupar el lugar de Luchi. La Tana, desde que bajó primera de la placa la semana pasada porque el foco no estaba puesto en ella, está empoderada y le hace frente a todo y a todos. Junto a ella quedaron Sandra Priore y Lourdes Ciccarone, entre las tres conforman el triángulo de las bermudas, que va y viene, depende como sopla el viento. Finalmente, los hongos: Selva Pérez, Eugenia Ruiz y Juan Pablo de Vigili, sumaron a Ulises Apóstolo, que juega solo pero circunstancialmente se acercó a ellos. Y si bien lo miran con desconfianza, se sabe que a esta altura de la competencia a más de uno los une el espanto.

El cordobés fue el único que no podía ser votado porque ganó la prueba de liderazgo y junto con Sandra, que no entró en la placa de nominados, son los dos únicos que continúan en carrera. Los nominados fueron: Devi, ya que la Tana hizo la primera votación fulminante del año. La diferencia entre una espontánea y una fulminante es que si te toca la primera no vas a placa, sólo suma más votos; son tres para la primera persona y dos al segundo. En cambio, la fulminante va directamente a placa que es lo que pasó con Juan Pablo. Además, quedaron en la cuerda floja Tato, Luz, Lourdes, Selva y Katia. Pero la gala tuvo un giro, cuando Ulises usó su beneficio de líder y eligió a Eugenia para compartir una cena patria en la que pudieron ver la manera en la que votaron todos sus compañeros y luego lo usaron a su favor.

El jueves, antes de la representación de un sketch del Chavo que llevó un poco de risas dentro de la casa, Gran Hermano emitió un duro comunicado, luego de que Sandra insinuara en una conversación con sus dos compañeros de grupo que la participante de Santiago del Estero está acomodada dentro del reality. La pescadora contó que “Eugenia decidió no entrar en la primera tanda porque no quería pasar las fiestas sin el hijo”, a lo que Lourdes preguntó: “¿Entonces tenía fe de que se iba a quedar más de un mes, eso es por qué tiene gente conocida?”. “Correcto. Esta va a terminar igual que Chiara, iba al confesionario porque lo tenía de amigo íntimo y así terminó”, respondió la platense. El Big harto de los rumores infundados fue directo y el mensaje fue para todos: “Dijeron que hay jugadores que arreglaron su ingreso a mi casa en una fecha convenida con anterioridad para pasar las fiestas de fin de año con seres queridos. Me atribuyen tener alguna amistad especial con aquellas personas que suelen visitar reiteradas veces el confesionario. Estas y otras graves, muy graves, imputaciones acerca de la transparencia del juego vienen siendo mencionadas en la casa, obviamente, no por todos. De ninguna manera, señores, voy a permitir que se me acuse de cualquier favoritismo”, afirmó.

“Todo aquel que considere que el juego no es limpio y duda de mi conducta puede retirarse de mi casa ahora, en este instante”, sentenció el Big. Sandro, en una jugada que puede considerarse maestra o de una gran traición, no sólo no se hizo cargo de sus palabras sino que terminó manipulando a la Tana para que creyera que fue Lourdes la responsable de tamaña acusación. Todo terminó con un pedido de disculpas de la marplatense, una de las participantes más rebeldes de la casa. En la primera parte de la gala de eliminación, Santiago y Devi salieron de la cuerda floja por el voto positivo de la gente y Del Moro lo anunció de manera aleatoria.

Este lunes, la segunda parte arrancó con un piso de 10,8 puntos. Primero se pudo ver un fuerte enfrentamiento durante el día entre Selva y la Tana, atadas junto a Sandra para conseguir cigarrillos, marcó la tensión que tendría la noche. Katia perdió la paciencia, tras varios momentos incómodos que provocó la uruguaya, y se desató. En medio de una crisis de nervios pidió que la voten para irse pero después se arrepintió. La venganza no se hizo esperar porque la joven de La Matanza le robó uno de los objetos más preciados a su compañera: una réplica de la Virgen. Con las repercusiones de la pelea el programa escaló a los 15,5 puntos liderando la noche. Luego de esta polémica, Tato se consagró líder de la semana al ganar un concurso de preguntas y respuestas frente Lourdes, Selva y Ulises. Cuando Del Moro anunció que Eugenia era la primera salvada, el rating escaló a los 16,7. En segundo lugar bajó de la placa Luz, seguida de Selva que muy emocionada pidió por su Virgen desaparecida. Finalmente, Lourdes quedó eliminada con el 9.2% de los votos, en una buena noche para el reality de Telefe que tuvo un pico de 17 puntos.