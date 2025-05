El desgarrador mensaje de Gladys, la Bomba Tucumana, luego de la muerte de su pareja

Con el corazón desgarrado, Gladys, la Bomba Tucumana , compartió en sus redes sociales una carta de despedida que le escribió a su pareja, Luciano Ojeda, luego de su trágica muerte a los 38 años. “¿Qué puedo decir? Me dejás sin palabras, sin aliento, sin esperanza”, reza el texto, un descargo lleno de expresiones de amor, de gratitud y de dolor.

La triste información trascendió el sábado. “Lamento mucho compartirles esta noticia, pero esta mañana falleció Luciano, la pareja de Gladys”, posteó el panelista Facundo Ventura junto a una imagen en donde se la ve a la artista de la movida tropical junto a su novio, que era 22 años menor que ella. Ojeda murió como consecuencia de un cáncer.

“Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto. ¡Lleno de maldad, de envidia, de dolor! ¡Ahora, solo quiero decir gracias! Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por el inmenso amor que te di, por haberlo dado todo y cuando digo todo, es todo, hasta lo que no tenías y el amor que le diste a todas las personas que amaste”, comenzó su carta abierta la cantante.

Luego agregó: “Cada día será más claro para mí, saber y darme cuenta de que eras un ángel, de verdad lo eras, y yo tuve el privilegio de vivir con un ángel que solo vino a este mundo a enseñar, a amar, pero también a sufrir, a padecer”. Asimismo, resaltó todo lo que pudo aprender de él: “Que el dinero no importa, que hay que ser valiente, que es mejor unir, que separar, que para amar solo hay que saber hacerlo, y nosotros supimos”.

Luciano Ojeda junto a Gladys, la Bomba Tucumana, tiempo atrás

Atravesada por la ausencia, la Bomba compartió algunos detalles del último tiempo de Ojeda. “Lo dimos todo mi amor, mi gran amor. Ahora estoy en el mismo sillón donde muchas veces intentabas dormir para que yo no supiera que te dolía. ¿Qué puedo decir? Me dejás sin palabras, sin aliento, sin esperanza”, remarcó.

“Hace unos días me miraste y me dijiste: ‘Mami, perdón, ya no más. Viví y luché por vos hasta hoy, pero ya no puedo’. ´Perdón mi amor´ me dijiste. Tan lúcido, tan seguro, amándome hasta tu última mirada, tu último beso en mi boca, te casaste conmigo, nos casamos ante Dios, con nuestras alianzas sellamos nuestro amor eterno que trasciende la muerte, la horrible muerte”, siguió y reveló que juntos pasaron por el altar.

“¡Mi capitán, mi soldado, el más valiente! El que se bancó mil flagelaciones, todo por vivir. No puedo siquiera pensar que me dejaste, mi gran amor. No es cierto que ya no podremos besarnos, charlar, cocinar, salir de viaje, pescar, hacer todo lo que amábamos los dos”, continuó, con la desesperación de quien perdió a un gran amor. “Solo nosotros dos sabemos el amor que nos teníamos. Y así será eternamente. Porque vos, mi valiente esposo, fuiste mi gran y único amor”, aseguró.

Luciano Ojeda tenía 38 años y batalló contra un duro cáncer

Sobre el final, la Bomba Tucumana se despidió de su “guerrero” y habló del fin de su agonía: “Te amo, te extraño, te necesito, mi gran amor, mi vida. Mi gran y único amor eterno. Descansa amor mío. Ya no duele más”.

La enfermedad de Luciano Ojeda

Recién el año pasado, la intérprete de “La pollera amarilla” se sinceró sobre la enfermedad que transitaba su pareja. “Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien, y tuve la desgracia, y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe, y yo estoy quebradísima, muerta en vida”, dijo en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (eltrece).

“Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar”, había añadido, entre lágrimas.

Una de las últimas declaraciones de amor de Luciano a Gladys, La Bomba Tucumana

Pese a haberla alejado al principio, tiempo después Ojeda le agradeció la compañía y todo lo que hacía por él. “Gracias por insistir, gracias por no bajar los brazos, gracias por acompañar y estar a pesar de las duras, nefastas y catastróficas adversidades que se me presentaron atentando contra la hermosa vida llena de amor sano y sincero que estábamos construyendo juntos”, expresó en la descripción de la serie de imágenes que compartió sobre el tratamiento.

Hace una semana, Ojeda publicó una fotografía junto a Gladys, quien lo acompañaba desde el hospital. “Nunca daría un paso atrás, ni por miedo ni por dudas, sos la persona más fiel que nadie pudiera tener a su lado. Sentite honrada de que de mí no podés esperar menos mi amor, ¡te amo!”, fueron las palabras que le dedicó entonces a su enamorada.