El tenso cruce entre Eugenia y Juan Pablo en Gran Hermano que podría terminar con los “Hongos”

El día jueves, Ulises Apóstolo y Eugenia Ruíz ganaron el beneficio de tener una cena en el SUM (Salón de Usos Múltiples) donde vieron las nominaciones de cada uno de sus compañeros.

Con un menú diverso a disposición, sumado a algunos aperitivos, Ulises y Eugenia vieron cómo armaron la placa sus compañeros, aunque la participante santiagueña se excedió con el alcohol y, al salir del lugar, comenzó a atacar -verbalmente- al resto de los participantes.

Eugenia Ruiz recordó lo que sucedió tras la cena con Ulises

“No me acuerdo las cosas. Nada. Ahora que lo pienso no tomamos nunca y era un ‘pinguino’ chico. Era obvio que Ulises no iba a tomar”, expresó Eugenia, confesando que ella fue la única que ingirió alcohol durante la cena y eso derivó en su desbarrancada donde apuntó contra Luz Tito y Lourdes Ciccarone.

Durante la jornada del viernes, Eugenia habló, en la cocina, con Juan Pablo de Vigili, con quien comparte el equipo llamado “Los hongos”, y el correntino la alertó acerca de sus dichos, donde dio a entender que había invitado a Ulises a su grupo de referencia.

Luz Tito cargó contra Eugenia Ruiz de Gran Hermano

“Mirá si le voy a decir a Ulises que sea ‘hongo’ si es semejante deshonesto y chanta”, indicó Eugenia, enfurecida con Juan Pablo. La situación subió aún más de tono cuando Sandra se apersonó a la cocina y el correntino le indicó a su compañera que vaya al confesionario a aclarar todo lo sucedido.

“No tengo que aclarar nada, la pu.. que te parió. Vos me hundís, sos como Ulises, ¿cómo lo vas a decir adelante de esta?“, exclamó Eugenia, quien percibe en Sandra a una enemiga dentro del certamen televisivo que ingresó en la recta final.

Eugenia no se guardó nada e increpó a Luz

Tras la cena con Ulises, Eugenia salió disparada con el objetivo de increpar a Luz Tito, a quien se la cruzó en la cocina y le disparó con munición gruesa.

“De Luz no tenés nada, sos más oscura”, arrancó la santiagueña, que recibió como respuesta que deje de hacer un personaje. Esto no hizo más que redoblar la apuesta.

Eugenia y Luz Tito se dijeron de todo en Gran Hermano

“¿Qué personaje? Yo soy persona, vos sos un personaje. No valés ni acá. Yo tengo gente que me quiere y me valora. No sé cuánta gente tenés vos que te quiera“, lanzó, sin tapujos, Eugenia, quien mostró sus grandes diferencias con Luz y abrió un nuevo conflicto a poco de que finalice el certamen televisivo.