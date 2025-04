Rating: la gala de eliminación de familiares y la abrupta salida de la prima de la Tana recalentaron Gran Hermano

Gran Hermano va camino a cumplir cinco meses en pantalla y eso se traduce en casi 150 días de encierro. Durante este período vimos diferentes caras de los jugadores que buscan llegar a la final del reality y ganar el premio mayor. Pero sin lugar a dudas, la llegada de los seres queridos cambió absolutamente todo. La casa había quedado llena de tensión, tras el versus en el que Luz Tito y Catalina Gorostidi quedaron a un paso de irse. Finalmente, la médica santafesina abandonó el juego, lo que significó un duro golpe para el grupo de Ulises Apóstolo y Chiara Mancuso, y fue una victoria para el tridente de Santiago Algorta. Lo que podía llegar a ser una semana de fuertes enfrentamientos, se convirtió en período de paz y amor por la visita de los familiares de los concursantes.

El lunes, Santiago del Moro les pidió a todos que abandonaran el living y fueran al salón de usos múltiples porque habría una sorpresa. Ninguno podía sospechar lo que vendría. El primero en ingresar fue Alberto Murcia Pérez, el novio de Luz, que fue visto por los participantes desde el SUM, mientras la jujeña corrió a sus brazos, profundamente emocionada. “El Pestañas” contó que llegó para transmitirle tranquilidad a su pareja. Giovanni Mancuso es el hermano de Chiara y fue el segundo en ingresar con el objetivo de “calmarla”. Tras los rumores de infidelidad, Lucas Paletta, el marido de Sandra Priore, fue la persona elegida para que la acompañe en este tramo de la competencia. Desde Uruguay apareció Augusto Camaño García, el mejor amigo de Tato, que busca que el jugador que es tan mental se divierta más. Como era de esperar, Pablo Atkinson, amigo de Selva Pérez, dio la nota, ya que es un actor que se dedica al drag y el transformismo. Las miradas de rechazo de un par de competidores de la casa lo dijeron todo, aunque con el correr de las horas se integró como una visita más.

Cecilia Bragado, la mamá de Lourdes Ciccarone, que entró con un exceso de protagonismo, quiere que su hija “baje un cambio” y se calme. De hecho, durante la madrugada le dio varios consejos sobre cómo no ser tan agresiva. Luego de no verse por un año, Guillermo de Sá Gianatassio, hermano de Gabriela, vino desde Brasil directo al programa “para ayudar a Gabi a fomentar las fortalezas y llevarla a la final”. Gisela Fenocchio, prima de Katia, también fumadora, seguramente ayudará a la Tana en la disputa por los cigarrillos. En tanto, Melina Blanco, la mamá de Lucía, entró a la casa “para potenciarla y que saque la guerrera que tiene adentro”. María “Titi” Ruiz, la hermana de Eugenia, regresó para apoyarla en un momento clave del ciclo. Desde Córdoba, Ariel Alejandro Albornoz, el amigo de Ulises, se presentó como “un amigo fiel que va a traer alegría a todos”. Pero el momento más emotivo de la noche fue cuando María Cecilia De Vigili, la hermana de Juan Pablo, ingresó con los perritos de Devi. El correntino no los veía desde finales de noviembre y el cariño que le demostraron sus mascotas enterneció a todos.

Todo fue alegría y emoción hasta que los familiares tuvieron que jugar la prueba de líder para conseguir inmunidad y no ser echados de la casa. El Pestañas fue el ganador y logró no quedar en la placa de votos positivos. El miércoles, por decisión de la gente, las madres de Lourdes y Lucía fueron las primeras en abandonar la casa. El jueves Chiara protagonizó un videoclip imitando a la artista Tate McRae en “Revolving Door”, al que la gente le dijo que no y Pablo organizó un ‘drag race’, al mejor estilo Rupaul, y logró conquistar a los televidentes que votaron en positivo por el beneficio que les dio Gran Hermano. Tras los festejos, el hermano de Gabriela abandonó la casa mientras que el Big le quitó la inmunidad al novio de Luz por haber revelado cosas del juego y lo mandó a la placa. A diferencia de ediciones anteriores, hubo mucha armonía entre los jugadores y sus seres queridos, hasta el viernes por la noche cuando la prima de la Tana, pidió irse ya que no la soportaba más.

La gala de eliminación de los familiares arrancó con un piso de 14.4 puntos que le dejó Pasapalabra. En el arranque se pudo ver como en el medio de la fiesta de los viernes Gisela fue al confesionario y en un ataque de nervios exigió que la dejaran salir de la casa, ya que su prima la acusó de robarle el protagonismo dentro del programa. “No quería que se vaya, hubo peleas pero no pensé que iba a tomar la decisión extrema de irse. No sé qué pasará afuera pero me desestabiliza emocionalmente, me siento culpable”, le confesó Katia a Del Moro. Desde ese momento, Katia quedó en el ojo de la tormenta y bajo la mirada de todos.

El rating subió a 15.3 con el anuncio del primer ser querido que se quedó, que fue Titi, la hermana de Eugenia, y el primero que se fue: Lucas, el marido de Sandra. Luego, la gente decidió que Giovanni Mancuso siga dentro del juego y eliminó a Diva, la hermana de Juan Pablo. Finalmente, Pablo y Augusto, amigos de Selva y Tato, junto a ‘Pestañas’, pareja de Luz, continúan en la competencia y Ariel, amigo de Ulises, fue eliminado por decisión de la gente.

