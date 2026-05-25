Pasapalabra: el ciclo provocó una crisis sin precedentes en la TV española que podría afectar a la pantalla chica argentina

La TV abierta española está al borde del precipicio, coqueteando con un desastre de proporciones que nada tiene que ver con la crisis que atraviesa el medio a nivel global, pero que indefectiblemente afectará a la industria en otras partes del mundo, incluyendo la Argentina.

Como si se tratara de una guerra entre Capuletos y Montescos, los canales Telecinco y Antena 3 están luchando entre los tribunales y las pantallas para quedarse con el botín que define el liderazgo del negocio televisivo español. A saber: Pasapalabra y, más específicamente “El Rosco”, la sección que cierra el programa y diariamente lo convierte en el momento más visto de la TV en España.

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La historia de conflictos legales, reclamos y sentencias alrededor del formato de entretenimientos está repleta de idas y vueltas e involucra a integrantes de la industria televisiva de Gran Bretaña y buena parte de Europa desde hace más de veinte años. Sin embargo, la pelea tomó notoriedad global a finales de la semana pasada cuando los medios españoles dieron a conocer una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que “El Rosco” y Pasapalabra son dos formatos distintos, de dos dueños diferentes y que por ende Antena 3, el canal que compró los derechos para emitir el ciclo de entretenimientos en España a la señal británica ITV, debe dejar de emitir “El Rosco”, cuya propiedad intelectual pertenece a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

Según figura en los documentos legales, “El Rosco” es “una creación original de sus autores Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos corresponden a MC&F”. La productora holandesa había iniciado la demanda en reclamo de una compensación por daños y perjuicios por todos los años en los que el canal emitió “El Rosco” sin pagarles ni un solo euro.

Ante el fallo en su contra, Antena 3 confirmó al diario El País que seguirá emitiendo los episodios ya grabados de Pasapalabra íntegros, es decir con “El Rosco” incluido, durante “al menos varias semanas”, hasta que la sentencia se les comunique y se estipule una fecha en la que el espacio se tendría que modificar.

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Claro que el dictamen del Tribunal Supremo llegó apenas unos días después de que otro tribunal condenara a Mediaset, la empresa televisiva dueña de Telecinco, el canal que emitió Pasapalabra entre 2007 y 2019, a pagarle a ITV un total de 73,2 millones de euros por emitir el programa sin autorización entre 2012 y 2019. Telecinco lo programaba desde 2007, pero la infracción se inició cinco años después. Hace siete años, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a Telecinco a dejar de emitir el concurso, lo que supuso el inicio de un declive de audiencia para la cadena que llega hasta hoy. Y una batalla legal que derivó en el fallo que se dio a conocer el pasado 16 de abril.

Antes, Atresmedia había aprovechado el juicio para recuperar los derechos del programa que había estrenado originalmente en 2000, pero que había dejado de emitir por los reclamos legales de ITV, dueña de The Alphabet Game, el programa creado en 1996 al que dos años después de su estreno se le sumó “El Rosco” como prueba final para los concursantes. Ya en ese momento estaba en duda la propiedad de ambos formatos, pero Atresmedia consideró que estaba dispuesta a enfrentar potenciales conflictos legales con tal de quedarse con el ciclo y lograr que su señal, Antena 3, se quedara con el liderazgo de audiencia.

Pese a que siempre estuvo rodeado de problemas legales, el programa Pasapalabra se emite desde el año 2000 en España

Ahora, la sentencia del 16 de abril reconoce el reclamo de ITV sobre el “efecto arrastre” de Pasapalabra hacia los programas que venían después, un efecto que aumentaba las audiencias y, por tanto, los ingresos publicitarios. El tribunal, según informó El País, desestimó completamente un recurso de amparo de Mediaset que pedía varias medidas: primero, la nulidad del proceso; segundo, que se esperara a conocer la decisión del Supremo sobre el litigio entre la neerlandesa MC&F y Atresmedia, fallo que obliga a Antena 3 a dejar de emitir “El Rosco”; tercero, una fórmula alternativa de compensación y, cuarto y último, un descuento de la cifra de 13,6 millones pagados ya a terceros (MC&F y Good Formats) en el momento de la ruptura con ITV.

Casi sobre el fin de semana, mientras Atresmedia lidiaba con la inminente pérdida de su formato estrella, su eterno competidor, Mediaset, presentó una denuncia ante la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid por no considerar la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa al procedimiento distinto a “El Rosco”, que excluyó que los derechos de autor correspondientes pertenezcan a ITV.

”La Audiencia Provincial de Madrid ha liquidado los daños de ITV partiendo de la premisa de que la parte más interesante, atractiva y reconocible del concurso, así como la más significativa en términos de audiencia y explotación publicitaria (“El Rosco”) constituye parte integrante del formato inglés. Sin embargo, dicha premisa queda desmentida por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, circunstancia que incide directamente en los fundamentos jurídicos sobre cuya base se ha calculado el daño sufrido por ITV”, resalta la comunicación. En virtud de ese razonamiento, la compañía anunció que evaluará todas las iniciativas judiciales oportunas, “incluida la solicitud de anulación del procedimiento de ejecución concluido en Madrid, con el fin de proteger íntegramente sus derechos e intereses”.

Walter Queijeiro ganó el rosco de Pasapalabra

Para agregar una vuelta más al conflicto, apenas unas horas después de que se conociera la sentencia del Supremo contra Atresmedia, Mediaset volvió a la carga al revelar que hace un año y medio compró los derechos de “El Rosco” a la productora holandesa a la espera de poder utilizar el formato si el tribunal decidía que ya no podía emitirse en Antena 3. Por ahora, la productora no dio a conocer qué hará con el formato que en varios mercados dónde se emite Pasapalabra es parte integral y la más vista del programa.

Así sucede con la versión que pone al aire Telefe que, con ligeras modificaciones, fue adaptada de la versión italiana con “El Rosco” incluido. Según los medios europeos, la intención de los creadores de la famosa rueda alfabética fue sentar un precedente en la justicia española para luego darle impulso a nuevos reclamos legales en otras partes del mundo por lo que es probable que eventualmente Telefe deba lidiar con los mismos problemas que atravesaron Antena 3 y Telecinco en estos años.

Así, en pocos días, el ecosistema de la TV abierta española cayó en una crisis sin precedentes de alcances económicos y geográficos difíciles de predecir. Y, sorprendentemente, renovó una competencia feroz que data de otros tiempos en los que la televisión tradicional tenía influencia determinante en la industria mediática y en la vida de sus espectadores. Tal vez, sin que nadie se lo propusiera, la debacle judicial y la importancia que un programa demostró tener para el negocio televisivo sirvan para desmentir, al menos en parte, a quienes ya daban por muerta a la TV abierta.