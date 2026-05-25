El viaje en moto de Carolina Baldini de Croacia a Grecia: “Sentí la libertad en estado puro”

Carolina Baldini emprendió un viaje en moto desde Croacia a Grecia y manifestó sus sensaciones en su cuenta de Instagram. En una actividad que sorprendió a los seguidores, la empresaria, quien se encuentra de viaje en Europa para visitar a sus hijos, modificó los planes y se subió a este vehículo para recorrer estos dos países situados al sur del Viejo continente.

Según se dejó entrever, Baldini grabó varias partes de esta travesía, siendo la primera la publicada el pasado sábado. En esta travesía, recorrió varias rutas y caminos de Europa para conocer aún más los recovecos y zonas que no son turísticas y al alcance de los viajantes que prefieren visitar los puntos más neurálgicos de las naciones.

El resumen del viaje de Caro Baldini

“Viajar en moto es sentir la libertad en estado puro. Es respirar los olores de la ruta, sentir el frío, el sol y el viento como parte del camino”, reflexionó sobre esta faceta de su vida donde busca nuevas experiencias, combinadas con su faceta como abuela.

Equipada con un casco y la indumentaria especial para soportar la travesía al aire libre, Baldini incluyó una cámara en el frente de la moto para dejar registro de sus gestos y emociones por recorrer las rutas internas del territorio croata y griego.

A bordo de su moto, Carolina Baldini detalló cómo fue su viaje por Europa

“Es descubrir paisajes, pueblitos perdidos en el tiempo , gente feliz a la hora de la siesta buscando la sombra de un árbol. Es mirar seguido a tu compañero para saber que está bien, cuidarse mutuamente sin necesidad de hablar, porque arriba de una moto la confianza vale más que las palabras”, relató sobre cómo enriqueció el viaje su manera de vivir y pensar.

En un video que dura dos minutos, Baldini se encargó de despejar por un rato su mente e intentó canalizar la experiencia para luego elaborar un sentido posteo en Instagram.

“Y al final, entendés que no se trata solo de llegar… sino de disfrutar el recorrido. Quizás por eso quienes viajamos en moto lo entendemos tan bien: la ruta no solo une destinos… también une amigos", sintetizó Carolina sobre este viaje que promete tener otros videos más.

Caro Baldini a bordo de su moto por Europa

A raíz de esta publicación, Baldini recibió cientos de comentarios elogiando su predisposición a viajar en moto. Uno de ellos, elogió su manera de vivir y la propia empresaria reveló qué siente a la hora de tomar este tipo de decisiones.

“A veces, va casi siempre, viajar en moto no es “cómodo”, pero te hace ver como decís el mundo desde otro lugar, te conecta desde otro lado, estás transpirada la mayor parte del tiempo, el pelo bueno como venga, y comes por la ruta. Todo eso y algunas más te hacen bajar a tierra, me conecta con otras personas. Hay gente muy amable por el mundo aún, gente sana, con sus casitas, ovejas, me conecta con lo simple. Y eso amo, porque bajo a tierra en un mundo donde todo gira tan veloz y superficial", cerró.