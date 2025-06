Rating: uno de los versus más esperados encendió los números de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano está caliente ya que son seis los participantes que siguen en carrera por el premio mayor de más de ochenta millones de pesos. Tras la salida de Sandra Priore, una de las jugadoras de mayor peso dentro del reality, las alianzas y guerras internas volvieron a empezar. La pescadera abandonó la casa por decisión del público a seis meses del comienzo del programa, en un mano a mano con Selva Pérez, por el 52,4% de los votos.

La visita de los exparticipantes que entraron para hacer campaña por sus compañeros marcó la temperatura de la semana que pasó. Luego de la salida de Andrea Lázaro, por la eliminación de Sandra, la que fue expulsada por Gran Hermano fue Petrona Jerez por no cumplir con las reglas del reality al ingresar cigarrillos de manera ilegal. “Lamento realmente mucho, Petrona, que hayas incurrido en estas desobediencias, las cuales merecen una severa sanción. Pero lamento aún más que la jugadora que te eligió, y quien también depositó en vos su confianza, se vea afectada por esta situación. Primero, te informo Katia, que lo sucedido te quita toda posibilidad de obtener inmunidad la semana que viene y que, además en estas nominaciones, solo podrás otorgarle un voto a una persona”, advirtió el Big y agregó antes de echarla: “Petrona, te expulso de mi casa ahora mismo, andá hacia la puerta giratoria. Más tarde te entrego tus pertenencias. Y quiero decirte que los cigarrillos que ingresaste ilegalmente, no podés dejárselos a ningún compañero, se van con vos, en este instante”.

Eugenia Ruiz y Katia Fenocchio se midieron cara a cara en la placa de eliminación

Tras este mal trago, la gente decidió por quién quería que fuera el ganador de un viaje. Chiara Mancuso fue la más votada y automáticamente le dio a Selva inmunidad. Luego de los resultados, las visitas nominaron y se retiraron de la casa, mientras que los siete participantes quedaron nuevamente cara a cara. La placa de nominados quedó integrada por: Juan Pablo De Vigili, la Tana, Ulises Apóstolo y Eugenia Ruiz. La gala de este domingo arrancó con una nueva sanción del Big porque varios jugadores incumplieron el protocolo establecido para cuando hay gritos del exterior. “A cada rato, ustedes se empecinan en poner a prueba mi paciencia. Quizás es solo por distracción o negligencia que reinciden en ciertas infracciones. Me gustaría creer que no lo hacen deliberadamente para obtener alguna ventaja, pero hay conductas muy sugestivas que no hacen más que fomentar mis sospechas. Me canso de decir siempre lo mismo, lo cual me genera mucha incomodidad, les soy sincero. Pero quienes se ponen en problemas son ustedes”, advirtió y antes de castigarlos quitándoles la mitad de presupuesto semanal les recordó: “Sepan que tengo la potestad de poder enviarlos a placa o de dejarlos directamente afuera del juego. Y como fueron muchos los competidores que volvieron a transgredir el protocolo, el castigo será para todo el grupo”. Al no haber cumplido con la prueba, cuentan con el 25% de la suma habitual para hacer las compras para los próximos siete días.

El clima de tensión que hay en esta instancia se pudo ver en la cena de nominados, en la que todos fueron contra Katia y ella apuntó contra Eugenia. Devi fue el primer salvado con el 13.5% de los votos y los otros tres participantes que quedaron en la cuerda floja tuvieron la chance de hablarle al público para que no los vote.

La gala de este lunes comenzó con un piso de 11.2 puntos que le dejó Telefe Noticias. Selva, la Tana y Eugenia estuvieron 24h atadas para conseguir yerba y cigarrillos. El desafío provocó un fuerte enfrentamiento entre estas dos últimas por un fuerte dolor de odio de Katia, en medio de la noche. No es la primera vez que las dos se enfrentan, de hecho, se convirtieron en enemigas íntimas a medida que fueron pasando las semanas. Finalmente, la participante de La Matanza abandonó la prueba. Esta pelea, como era de esperar, se dirimiría con el voto de la gente. Y así se confirmó cuando Santiago del Moro anunció que Ulises bajaba de la placa con el 18,8%. El cordobés decidió festejar tirándose a la pileta y el rating del reality escaló a los 14.5, la marca máxima de la noche. Finalmente, la Tana quedó eliminada con el 52.4% de los votos.