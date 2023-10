escuchar

Desde el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz en Lugano, la figura de Cristian Álvarez, conocido artísticamente como “Pity”, ingresó en una faceta completamente desconocida. El cantante de Intoxicados fue preso y se alejó por completo de los medios de comunicación y también de los escenarios, para tristeza de sus fans. A la vez que su salud fue foco de preocupación, ya que requirió varias internaciones.

Tras cometer un crimen, la Justicia determinó que Pity Álvarez debía cumplir una condena en un pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, en el cual se instaló a mediados de 2018 y estuvo durante un tiempo prolongado con el fin de que pudiera recuperarse de sus adicciones.

Desde ese entonces, su círculo íntimo se volvió completamente hermético y, por ende, las redes sociales cumplieron un rol fundamental para saber qué era de su vida. A partir de ahí, empezó a trascender que Pity salió del penal de Ezeiza gracias a algunos videos caseros en los que se lo observaba al músico en pequeñas juntadas y hasta una foto junto a Claudio “Turco” García, uno de sus amigos, quien también atravesó la adicción a las drogas en una parte de su vida.

Naiara, una fanática del "Pity" Álvarez, se encontró con el músico en la zona de Villa Ballester

En esa misma línea, una usuaria de TikTok llamada Naiara mostró en una publicación una foto junto a su ídolo, quien, según se observa en la imagen, está con un destornillador y un timbre, que estaría arreglando en la puerta de una vivienda. A raíz de este posteo, sus seguidores se sorprendieron por la reaparición pública de Pity y hasta se animaron a preguntarle si era la hija de él. “Fui la compañera de internación por cinco meses”, explicó la joven, quien también atravesó un proceso similar al del exlíder de Viejas Locas.

Al querer ahondar en más detalles, los seguidores de la cuenta de Naiara lanzaron varias consultas sobre cómo lo encontró a Álvarez y si pudo entablar un diálogo con él. “Justito estaba arreglando el timbre”, deslizó la joven, quien también aseguró que este encuentro se dio en la zona de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires, donde se encontraría internado el músico en la clínica Vive Libre.

Pity Álvarez con el Turco García Instagram

Cómo se encuentra la situación judicial de Pity Álvarez

Lo último que se supo de Álvarez fue que estaba internado en Fundación EIRA, un centro de rehabilitación de Tortuguitas para el tratamiento de las adicciones, donde podía tener una salida semanal para visitar a su familia o hacer cursos relacionados con la música. Fue justamente ahí donde protagonizó un con el personal de la institución.

“El martes pasado, el día 5 de septiembre, salió a hacer un curso de musicalización por Internet en Chacarita, acompañado por personal de la fundación y en horas de regresar no quiso hacerlo”, explicó Luis Marchioni, director de EIRA, a LA NACION.

Y agregó: “Me llegó la notificación de la Policía por orden del fiscal por búsqueda de paradero. Pero yo no digo que se fugó, yo solo puedo decir que no volvió al tratamiento. La Policía manda una búsqueda de paradero para saber dónde está”. Sin tener un registro de seguimiento, Álvarez es una de las personas más buscadas por sus simpatizantes, quienes aún sueñan con una última función arriba de un escenario.

Sin embargo, la familia del músico desmintió esta versión en diálogo con LA NACION. Aseguró que Álvarez fue reubicado en otro centro de las mismas características por decisión de su madre. “Fue un malentendido con la clínica EIRA”, declaró Claudio Calabressi, abogado de Cristina, la mamá del cantante.

El traslado del Pity Álvarez al penal de Ezeiza, el 13 de julio de 2018 Gentileza Fernando Pérez/Diario Crónica

El representante legal de la familia indicó que el artista fue trasladado a la clínica Vive Libre y que la Policía se presentó en el lugar y constató que Álvarez se encontraba allí, por lo cual no está prófugo de la Justicia como se había dicho. “Cristina [Congiú, la madre de Pity] es una persona grande y pudo haber habido algún problema en ese sentido, pero lo importante es que él está a derecho y que está en la clínica haciendo el tratamiento que corresponde”, señaló Calabressi.

Respecto de su situación, Calabressi aclaró que Pity continúa con el tratamiento de rehabilitación y sigue siendo una persona judicializada, que no puede tomar sus propias decisiones. La madre, que tiene más de 70 años, es quien se encarga de decidir el destino de su hijo, indicó el letrado.

Cristian “Pity” Álvarez, de 51 años, está detenido desde 2018 por el homicidio de Cristian Díaz, cometido en el barrio de Villa Lugano. Estaba previsto someterlo a juicio oral en 2021, pero una junta de peritos consideró que su situación cognitiva (sufre de un profundo estado depresivo, entre otros trastornos) lo hacía incapaz de afrontar el proceso y de decidir sobre sí mismo (de ahí que su madre haya tomado la determinación de trasladarlo a otro espacio de terapia). Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 que tienen a cargo su expediente -Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla- dispusieron la realización de informes trimestrales sobre su estado de salud y su evolución hasta que se encuentre en condiciones psiquiátricas de ir a juicio.

En 2022, al cantante se le había otorgado la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero los magistrados consideraron a principios de este año que la situación de encierro era contraproducente para su progreso y determinaron su tratamiento con una salida semanal bajo custodia familiar.