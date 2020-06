El cantante canadiense junto a Minette, la enfermera que cuidó a su abuelo Demetrio Crédito: HGTV

A las ya clásicas remodelaciones en la pantalla de Discovery Home & Health, Jonathan y Drew Scott , conocidos por el ciclo Hermanos a la obra , sumaron una variante que hace aún más atractivo a su programa: Remodelaciones con celebridades , un segmento en el que los beneficiarios son personas vinculadas a famosos de Hollywood. Una de las últimas emisiones tuvo como protagonista al cantante y esposo de Luisana Lopilato , el canadiense Michael Bublé .

Para cumplir con la última voluntad de su abuelo Demetrio, Bublé decidió refaccionar la casa de Vancouver donde vivió y regalársela a la enfermera que lo cuidó hasta su último día. "Minette no se queda con nada del dinero que gana. Ella tiene a toda su familia en Filipinas y se los envía", les explica durante el episodio que se estrenará el jueves 25 de junio a las 22 .

Al llegar, Bublé y los Scott comienzan a delinear lo que será la nueva casa de Minette. Algo especial para alguien que cuidó de su "mejor amigo". Si bien aseguró no saber nada de construcción, en la emisión ya estrenada en la TV canadiense, el cantante colaboró en la refacción que llevaron adelante los hermanos Scott.

Spoiler: cómo quedó la casa

Una entrada renovada, una cocina bien amplia, un living con un hogar y sofá para hacer frente al frío y un comedor a la altura de las circunstancias son algunas de las remodelaciones que le regaló Bublé a Minette. Sin palabras las mujer no pudo contener la emoción por dos motivos: había estado muchas veces en ese hogar, pero no lo reconocía. Y, la segunda y no menos importante, todo ese lugar donde cuidó de "Mitch", ahora sería para ella.

Construida en la década de 1970, la casa contaba con una antigua chimenea, que los hermanos reemplazaron por un moderno hogar. Los pisos en la gama del beige combinan y contrastan con mobiliario de color negro y gris, según los ambientes.

"No tengo palabras en esto momento", se escucha decir a la mujer en el momento en el que le presentan el resultado final de la remodelación y al enterarse que es un regalo para ella.

Con grandes ventanales, luminosidad y ambientes espaciosos, Minette ahora podrá disfrutar del lugar donde cuidó al abuelo de Bublé. Sin "Mitch" presente, pero con el recuerdo de las largas charlas mantenidas con él.

Para el primer episodio, Brad Pitt y los hermanos Scott diseñaron una remodelación para la maquilladora que acompaña al actor en los sets. Viola Davis , la actriz que encarna a la polémica abogada de How to get away with murder también fue una de las celebridades del programa estrenado el 30 de abril en la Argentina.