“Hay productores que te preguntan por qué no te hacés una lipo”: el día que Silvina Luna le contó su calvario a Susana Giménez

Silvina Luna lleva más de tres semanas internada en terapia intensiva del Hospital Italiano por una bacteria que afectó a sus pulmones. Lo último que se supo fue que “intentaron nuevamente quitarle el respirador, pero debieron dar marcha atrás porque no tiene fuerzas para respirar sin la ayuda mecánica”, según informó Ángel De Brito. El origen de su enfermedad se remonta a más de una década atrás, cuando se realizó una cirugía estética con el médico Anibal Lotocki para aumentarse los glúteos. En 2014, tras haber salido de una internación, la modelo tuvo un mano a mano con Susana Giménez, donde habló de su estado de salud, las consecuencias de su intervención quirúrgica y las exigencias del medio con respecto al cuerpo.

Durante la entrevista en el living de la diva de los teléfonos, la exparticipante de Gran Hermano se sinceró sobre varios tópicos, desde su estado de salud, su arrepentimiento por haberse realizado la intervención y su necesidad de concientizar a otras personas al respecto. “Yo hace más o menos tres o cuatro años atrás, como cualquier chica, quería un cambio y por ahí, por querer abarcar todo, por querer mejorar algo, decidí ir a ver a un médico. Confié en la palabra de un profesional. Era algo chiquito, parecía algo fácil, algo que no iba a tener ningún tipo de riesgos”, expresó la modelo en 2014.

En 2014 Silvina Luna dio detalles de su estado de salud (Video: Telefe)

Luna explicó que la operación fue en 2011. Antes, en 2010, se había hecho los estudios que arrojaron que tenía una “salud impecable, calcio perfecto y los riñones sin piedritas”: “Tenía mi salud perfecta, ningún problema ni enfermedad hereditaria como se anda diciendo por ahí. En 2011 me opero y en 2013 me hago estudios de rutina y me sale una hipercalcemia, que es exceso de calcio en sangre y eso hacía que yo tenga una leve insuficiencia renal”.

“Me empiezan a investigar y me entero de que en el Hospital Italiano había cuatro casos de chicas que se habían inyectado sustancias de relleno con lo mismo, con hipercalmemia y con problemas en los riñones y algunas hasta con problemas mayores, una chica estaba en diálisis”, expresó y contó que se trató en el Hospital Italiano con el equipo de nefrología y empezó con un tratamiento para bajar el calcio en sangre.

En la entrevista, la modelo reveló que desde la operación “cambió bastante su estilo de vida”. Comentó que mantenía una alimentación naturista y hacía deporte. Pero, en ese sentido, hizo una contundente reflexión sobre su trabajo en los medios y fue contundente respecto a las exigencias que existen sobre el cuerpo.

“Cambié mi cabeza. Trabajaba por ahí exponiendo un poco más el cuerpo, con más campañas publicitarias, con más cosas en ropa interior. Quizás eso me llevó, porque el medio tiene cierta exigencia, por no hablar de que a mí no me pasó nunca... pero ayer hablando con una compañera y hay productores que te dicen: ‘Che nena, ¿Por qué no te operás la nariz?’ o ‘Estás gordita, tendrías que bajar, ¿Por qué no te hacés una lipo?’ Entonces, hay que hablar de estas cosas, el medio es muy exigente y uno tiene que estar bien del bocho, bien tratada y segura para no caer en eso”.

Silvina Luna durante una entrevista con Susana Giménez en 2014 (Video: Telefe)

“Las mujeres tenemos esa cosa de que somos demasiado exigentes, pero no solo las mujeres que trabajamos en el medio. Yo tengo amigas que se dedican a otra cosa y también cada vez quieren estar más lindas y preguntan y averiguan y cada vez que salen más cosas. También hay cosas que no son tan agresivas como una cirugía estética y menos esto de agregar sustancias. Por ahí caés en manos de una persona que no sabe manejar ese material y no sabe los riesgos que puede traer como me paso a mí”.

Durante la charla, Silvina Luna también se refirió a que “la sustancia de relleno” no se podía sacar y buscó concientizar al respecto: “No hay que ponerse nada que sea para siempre”. Asimismo, enfatizó en la importancia de preguntar todo, de los riesgos, de buscar más de una opinión y de la necesidad de apoyo. “Obviamente que uno no se va a exponer a eso si sabe que va a correr un mínimo (riesgo) de que tu salud se ponga en juego”.

En la misma línea, contó que muchas chicas la juzgaban en las redes por no haber contado lo que se hizo. “Eso es parte de la personalidad de cada uno. Hay chicas que salen y les encanta contar que se han hecho cirugías o algún retoque y yo en su momento preferí no decirlo”, sostuvo y reconoció que estaba “arrepentida” de haberse hecho la cirugía estética.

LA NACION